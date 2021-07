有意報讀英澳醫科DSE考生注意　升學顧問為你拆解海外成「醫」之路

每年的DSE放榜日中,不難聽到10個狀元中有8個的志願都是升讀「神科」──醫科,到底「醫生」這個職業有甚麼吸引力令眾狀元趨之若鶩?



香港、澳洲、歐美,甚至全球均對醫護專業求才若渴。現時,香港大學和香港中文大學合共提供每年530個醫學士學位。香港的醫科學生須修畢6年的醫學士課程及1年的實習,方能取得正式註冊醫生的註冊執照。

海外醫學士課程 英澳培訓制度完善

根據2020年JUPAS公布的入學數據資料,考進香港的醫學院是一件相當高難度的事情(參考上表)。 若同學成績中上,同時又有志從醫,報讀海外醫學院亦屬好選擇。英國和澳洲都是熱門的升學地點,無論是醫療體系,或是醫科生的培訓制度均十分完善。

學生如有計劃到英國就讀醫科,要注意英國大部分醫學院要求申請人修讀化學、物理、生物及數學科(修讀科目組合根據大學要求而異)。以倫敦大學學院醫學院為例,醫科的入學要求為 A Level 5*55 (其中一科必須為化學或生物))/IB 39分 (最高分的三科合共不少於19分,其中一科必須為化學或生物)。



除了公開試成績,英國大學亦看重申請學生的醫學院入學試成績及面試表現。學生可根據心儀大學的要求報考醫學院入學試The University Clinical Aptitude Test (UCAT)或The Bio Medical Admissions Test(BMAT)。UCAT是針對推理、情境判斷的測驗,內容包括邏輯推理(Verbal Reasoning)、決策判定 (Decision Making)、定量推理 (Quantitative Reasoning)、抽象推理 (Abstract Reasoning),以及情境判斷測驗 (Situational Judgement Test)。BMAT則着重評估學生在生物、化學等範疇的知識水平,內容包括思維技巧 (Thinking Skills)、科學理論與應用(Scientific Knowledge and Applications),以及寫作技巧(Writing Task)。牛津大學、劍橋大學及倫敦帝國學院等大學均要求申請者報考每年11月初舉行的BMAT,其餘醫學院則要求報名者應考在7月至10月間舉行的UCAT。順帶一提,部份院校特別着重考生的UCAT情境判斷測驗成績,以評估考生是否一個成熟、具應變能力、正直誠實、擁有正確道德價值觀及能按優先順序處理的人。

投考英國醫學院的考生均須通過面試。以往的醫學院面試主要是 Panel Interview,但近年愈來愈多醫學院改為Multi Mini Interview(MMI)。MMI由數個面試站組成,考生須到每一站與該站的面試官面談,內容主要環繞假設的醫學情境問題,詢問其處理應對方法。

澳洲亦是相當受歡迎的海外升學地點。報讀澳洲所有與醫療相關的學科都需要報考大學醫學院入學試International Students Admissions Test(ISAT)或University Clinical Aptitude Test for Australia and New Zealand(UCAT ANZ)。大部份澳洲大學都會考慮申請學生的(1)ISAT/UCAT ANZ成績;(2)在校成績;(3)面試表現。澳洲大學換算DSE成績級別時,5**級及5*級皆計算為6分、5級為5分、4級為4分,如此類推,部份大學不計算3級或以下的成績。同學可預算自己的DSE成績來初步評估入學的機率。

現時,澳洲及紐西蘭共有18所聯盟大學要求報讀醫科、牙科及健康科學系的申請人都須要報考 UCAT ANZ。除了在澳紐,申請人亦可以在海外試場(香港、英國倫敦、美國華盛頓、新加坡等世界各地均設有試場) 應考UCAT ANZ。考試以電腦化測驗形式進行,考生須在2小時內作答共233題選擇題,內容包括邏輯推理(Verbal Reasoning)、決策判定(Decision Making)、定量推理(Quantitative Reasoning)、抽象推理(Abstract Reasoning),以及情境判斷測驗(Situational Judgement Test)。



醫生好好做?

千萬別以為修畢醫學士成為註冊全科醫生後便可以安枕無憂。首先,醫生是一個學海無涯的行業,大部份醫生會在畢業後投身到醫院內的不同專科部門就業,研習專科知識、累積臨床經驗,以及投考專科執業試,專科執業試合格後申請成為註冊專科醫生,整個過程快則6年,慢則需要差不多9年的時間。此外,科技醫療發展一日千里,醫生須要吸收新的醫學知識去應對不同的病毒和疾病。根據醫生註冊條例,專科醫生每年亦須依照醫學專科學院的指引去參加延續醫學敎育課程,並累積滿指定的延續醫學敎育學分。



醫生的日常工作根據就任不同的專科有異,內容包括診症、處方藥物、執行診斷測試,與病人講解及商討治療方案等。大部分在醫院任職的醫生均須On Call,隨時被召喚到病房、急症室、手術室等不同地方進行緊急的診療工作。醫生工作十分講求準確性及效率,若診療上有任何的失誤,就可能會牽涉到病人的生命與健康,工作壓力之大亦可想而知。



相比其他職員,醫生有一個其他職業很難獲得的報酬,就是用其醫學專業知識去拯救生命、幫助病人面對病痛、治癒傷病,而每次見證病人康復的過程中所帶來的滿足感難以言喻。



醫生有前途?有錢途?

政府部門、公營醫院、私營醫院及私營醫療集團長年招聘醫護人才。此外,有不少醫生在公營醫院內累積一定的經驗後,便會「掛牌」開設診所或到私營醫院看診。



衞生署、醫院管理局、私營醫院等均提供晉升階梯,以醫院管理局的臨床部門為例:

除了臨床工作外,醫生亦會在政府部門、公營醫院,或私營醫院等機構擔任行政及管理層角色,如:前任食物及衛生局局長為高永文醫生、現任醫院管理局行政總裁為高拔陞醫生,以及現任養和醫院院長為李維達醫生等。

以上薪酬待遇以衛生署及醫院管理局的薪酬為參考。衛生署、私家醫院、院舍等不同機構的薪酬及福利均有異。一般而言,機構會以年資、職位制定薪酬。



香港以外地區的醫科就業前景

醫科畢業生不難就業,而且薪酬及工時均十分優厚。以英國為例,National Health Service(NHS)網站顯示了2020年不同等級醫生的薪酬水平:實習醫生的基本年薪範圍是303,027至350,751港元(28,243 至 32,691英鎊);專科醫生的基本年薪範圍是441,609至823,508港元(41,158至76,751英鎊);顧問醫生則是880,857至1,187,585港元(82,096至110,683英鎊)。相較之下,薪資未必及得上香港豐裕,但英國的僱員福利十分好,工時上受European Working Time Directive(EWTD)限制,員工每周最多可工作48小時。除工時以外,無論是年假、產假等福利,在英國當醫生也比香港醫生更勝一籌。



海外醫科畢業生/海外醫生在港就業要求

有意在港執業的海外醫科畢業生/海外醫生須持有獲醫務委員會認可的醫科資格,曾接受5年或以上的全職醫學包括一段全時間的駐醫院實習期,便可申請香港醫務委員會舉辦的執業考試 Licensing Examination Information Portal(LEIP)。LEIP每年舉辦兩次(約3月及9月),執業考試分為3個部分:

(1) 專業知識考試

(2)醫學英語技能水平測驗

(3)臨床考試

海外申請人通過香港醫務委員會的執業考試後,需要完成由醫委會指定評核 (一般評核期約12個月),才可向醫委會申請成為正式註冊醫生。

報讀海外醫科 升學顧問一站式協助

