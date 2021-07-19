【墜樓身亡】屯門政府宿舍男子疑打理露台花卉墮樓身亡　消息指死者為警察公共關係科督察

▲ 屯門青松觀道政府宿舍今日（19日）發生一宗致命墜樓意外。（資料圖片）

屯門青松觀道政府宿舍今日（19日）發生一宗致命墜樓意外，一名男子疑在露台位置打理花卉失足墮樓，事後被送到屯門醫院，最終證實不治。有消息指，涉事男子為警察公共關係科（PPRB）督察，警察公共關係科總警司郭嘉銓下午曾到屯門醫院了解事件。

今早10時41分，警方接報，指一名男子從屯門青松觀道政府宿舍高處墮下，倒卧地上，被發現時昏迷不醒。其後警方及救護員到場，男子被送到屯門醫院救治，事後證實死亡。

消費人士透露，死者為隸屬警察公共關係科（PPRB）的督察，據悉涉事男子今日放假，事發時於在露台位置打理花卉，懷疑失足墮樓。

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記者：曾卓鋒