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【小學試題】小二數學搶分練習題答案　除法練習認識「商」與「餘數」

中小學 00:00 2021/07/30

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

小二數學搶分練習題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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1) 4

2) 8

3) 6...6

4) 6...3

5) 7...1

6) 3...2

7) D

8) C

9) A

10) C

11) A

12) D

13) (a) 3     (b) 21÷3=7

14) 3

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