【小學試題】小二數學搶分練習題答案 除法練習認識「商」與「餘數」
中小學 00:00 2021/07/30
小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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1) 4
2) 8
3) 6...6
4) 6...3
5) 7...1
6) 3...2
7) D
8) C
9) A
10) C
11) A
12) D
13) (a) 3 (b) 21÷3=7
14) 3
15) 7
16) (a) 9 (b) 3
17) 最少需要纜車：
53÷8
=6…5
最少需要纜車7架。
18) 可包裝成：
48÷5
=9…3
可包裝成9袋，還餘蘋果3個。
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