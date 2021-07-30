【小學試題】小二數學搶分練習題答案　除法練習認識「商」與「餘數」

▲ 小二數學搶分練習題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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1) 4

2) 8

3) 6...6

4) 6...3

5) 7...1

6) 3...2

7) D

8) C

9) A

10) C

11) A

12) D

13) (a) 3 (b) 21÷3=7

14) 3

15) 7

16) (a) 9 (b) 3

17) 最少需要纜車：

53÷8

=6…5

最少需要纜車7架。

18) 可包裝成：

48÷5

=9…3

可包裝成9袋，還餘蘋果3個。

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