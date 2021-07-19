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【新冠肺炎】本周五起多四間公院准特別探訪　探訪家屬須持病毒檢測陰性證明

社會 15:12 2021/07/19

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再多四間公立醫院本周五起推特別探訪安排。（經濟日報資料圖片）

醫管局今日(19日)宣布，本周五(23日)起進一步擴展特別探訪安排，至東華東院、律敦治醫院、東華醫院及聖母醫院，特別探訪安排醫院數目由現時22間增至26間；至於現時已有特別探訪安排的醫院，當中葛量洪醫院將擴展至全部病房、屯門醫院則擴至紓緩治療病房 。

發言人提醒，病人家屬須經由病房職員預約探訪登記，職員將於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排家屬每星期探訪1至2次；而進行一次性探訪的家屬，須持有72小時內有效的陰性病毒檢測證明，惟如屬定期探訪則可每星期進行檢測。已完成接種兩劑新冠疫苗逾14天者，可獲豁免病毒檢測。

醫管局又指，探訪人士可於探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。

當局希望市民理解目前疫情下探訪安排會有所局限，至於其他的醫院及病房，院方會繼續在可行的情況下作恩恤安排或視像探訪；又重申所有進入公立醫院的訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫，以及填寫健康申報表。 

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責任編輯：陳正怡

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