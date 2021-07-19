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【全城閱讀】秀茂坪公共圖書館周五遷往新址　平面面積增逾2倍提供更舒適閱讀空間

社會 15:29 2021/07/19

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秀茂坪公共圖書館星期五（23日）遷往新址，並於同日開放。圖示新圖書館內的兒童圖書館。（政府新聞處）

秀茂坪公共圖書館星期五（23日）遷往新址，並於上午10時起開放，為區內居民提供更多元化的圖書館服務和更舒適的閱讀空間。

圖書館新址位於秀茂坪秀明道秀茂坪邨秀潤樓地下高層，面積由約290平方米擴充至約730平方米，並增加座位數目。新館亦為讀者增設特快歸還服務、自助借書服務，以及兒童互聯網及多媒體資料服務等。新啓用的圖書館將取代現時位於秀茂坪邨秀明樓地下104至109號單位的秀茂坪公共圖書館，舊館將於同日停止服務。

因應新冠肺炎疫情最新情況，所有進入秀茂坪公共圖書館設施的人士必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，並須接受體溫檢測、使用酒精搓手液和佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入公共圖書館。圖書館亦將加強清潔消毒措施。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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