方皓玟演唱會門票未發售先加場　小明：做場Good Show給大家欣賞

演期一改再改,方皓玟首個紅館個唱終於在今個夏天舉行。方皓玟今次演唱會的主題亦由原本的「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」。

小明解釋轉換主題的原因:「Spring of Hope是來自狄更斯《雙城記》的名句『It was the spring of hope, it was the winter of despair.』,意指黑暗盡頭就有光明。」

她表示用上這名字的原因有很多:「其中社會氣氛與疫情不穩定是免不了的因素。後來演唱會被迫取消,直到知道有新的檔期可以舉行,跟團隊都覺得因為環境、狀況有改變,需要重新再訂一個全新的主題,席間有人便提議用LOST n FOUND。」

為了「LOST n FOUND」這主題,今次演唱會的海報也花盡心思,以「LOST」及「FOUND」設計出兩款海報,其中「LOST」一款以崩壞的小明頭像示人,象徵了今天的我們,黑色泥漿象徵周遭罪孽,正逐漸吞噬周遭事物。

而「FOUND」一款則以金色的小明頭像浸在迷幻水圈裡,其中頭象代表了火鳳凰,迷幻水圈則象徵希望與能量。兩者結合,表達出在絕望與未知的未來,大家要心存希望,寄望有天尋找出出口,從混沌中醒覺,如火鳳凰般重生。

因應兩款海報中的頭像,團隊特別為小明進行3D素描其輪廓,以得出高質量的模具,由於矽膠的表面光滑,能有效保留小明頭部的細節和紋理,而為了達到「LOST」的海報視覺效果。

製作團隊以不同的倒水泥技法測試當中的可能性,並將捏模的技法加入其中,特意把水泥表面弄碎,製作出充滿歲月侵蝕的質感。

試過6、7款的「大肆破壞」後,才得出海報中的水泥頭像。至於「FOUND」的迷幻水圈,是以浮水染作為製作基礎,做出幻彩圖案,然後再將加入金色頭像造出色彩繽紛的構圖,與黑白灰的泥漿畫面形成了強烈對比,相映成趣。

而是次演唱會尚未宣布門票發售日期,已引發贊助商及內部認購搶飛熱潮,大會有見及此,特別在Klook獨家優先發售前宣布加開8月26日一場,即合共4場。

對此,小明說:「從沒想過這麼快便加場,所以最好回饋方式,就是做場Good Show給大家欣賞,因為每一位的支持和掌聲對我都同樣重要,希望自己能有更好體能應付更多場次,在8月跟大家見面。」

小明亦希望進場欣賞演唱會的觀眾可以放下生活上的種種壓力、煩惱,好好享受一個演出:「希望演唱會的內容能夠呈現我們想表達的『LOST n FOUND』主題,大家可以獲得心靈上的力量,也同時可以有得著,不過最重要的,還是跟大家度過一個美好的晚上,留下深刻的回憶。」