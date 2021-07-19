方皓玟演唱會門票未發售先加場　小明：做場Good Show給大家欣賞

演期一改再改，方皓玟首個紅館個唱終於在今個夏天舉行。方皓玟今次演唱會的主題亦由原本的「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」。

小明解釋轉換主題的原因：「Spring of Hope是來自狄更斯《雙城記》的名句『It was the spring of hope, it was the winter of despair.』，意指黑暗盡頭就有光明。」

她表示用上這名字的原因有很多：「其中社會氣氛與疫情不穩定是免不了的因素。後來演唱會被迫取消，直到知道有新的檔期可以舉行，跟團隊都覺得因為環境、狀況有改變，需要重新再訂一個全新的主題，席間有人便提議用LOST n FOUND。」

為了「LOST n FOUND」這主題，今次演唱會的海報也花盡心思，以「LOST」及「FOUND」設計出兩款海報，其中「LOST」一款以崩壞的小明頭像示人，象徵了今天的我們，黑色泥漿象徵周遭罪孽，正逐漸吞噬周遭事物。

而「FOUND」一款則以金色的小明頭像浸在迷幻水圈裡，其中頭象代表了火鳳凰，迷幻水圈則象徵希望與能量。兩者結合，表達出在絕望與未知的未來，大家要心存希望，寄望有天尋找出出口，從混沌中醒覺，如火鳳凰般重生。

因應兩款海報中的頭像，團隊特別為小明進行3D素描其輪廓，以得出高質量的模具，由於矽膠的表面光滑，能有效保留小明頭部的細節和紋理，而為了達到「LOST」的海報視覺效果。

製作團隊以不同的倒水泥技法測試當中的可能性，並將捏模的技法加入其中，特意把水泥表面弄碎，製作出充滿歲月侵蝕的質感。

試過6、7款的「大肆破壞」後，才得出海報中的水泥頭像。至於「FOUND」的迷幻水圈，是以浮水染作為製作基礎，做出幻彩圖案，然後再將加入金色頭像造出色彩繽紛的構圖，與黑白灰的泥漿畫面形成了強烈對比，相映成趣。

而是次演唱會尚未宣布門票發售日期，已引發贊助商及內部認購搶飛熱潮，大會有見及此，特別在Klook獨家優先發售前宣布加開8月26日一場，即合共4場。

對此，小明說：「從沒想過這麼快便加場，所以最好回饋方式，就是做場Good Show給大家欣賞，因為每一位的支持和掌聲對我都同樣重要，希望自己能有更好體能應付更多場次，在8月跟大家見面。」

小明亦希望進場欣賞演唱會的觀眾可以放下生活上的種種壓力、煩惱，好好享受一個演出：「希望演唱會的內容能夠呈現我們想表達的『LOST n FOUND』主題，大家可以獲得心靈上的力量，也同時可以有得著，不過最重要的，還是跟大家度過一個美好的晚上，留下深刻的回憶。」