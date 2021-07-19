【聲夢傳奇】炎明熹連奪三大獎　大贏家Gigi成傳奇新星：想回去探父母

▲ 炎明熹成大贏家。

《聲夢傳奇》今晚（7月19日）在電視城舉行總決賽，當中16歲的炎明熹（Gigi）於大熱之下，擊敗其餘四位參加者，一人摘下「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。

Gigi台上感領獎觸道：「想多謝幫過我的人，包括隊友、老師，以及姑丈、父母，我得咗啦，一直沒想過，我只想回去探父母、爺爺、婆婆，我好想即刻找他們！」

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來港隨姑丈姑母生活

炎明熹其實在參加《聲夢傳奇》比賽即嶄露頭角，她於第一回獻唱王菲的《守望麥田》已盡顯唱功與台型，很快被網民捧為冠軍大熱。

參賽以來一直人氣高企的Gigi，在《聲夢傳奇》第7集翻唱林憶蓮名曲《沒有你還是愛你》，片段上載YouTube兩星期已獲100萬點擊率。

而在決賽前夕，Gigi於觀眾投票中排名第一，遠遠拋離Yumi及Chantel。另外《聲夢》官方頻道早前安排15位學員選出心水冠軍，Gigi成為學員心目中的「冠軍」。

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原名王佳恩的炎明熹，父母為內地人，她有一弟一妹，為家中長女，小時候來港隨姑丈姑母一家生活。

她曾坦言很想念家人：「每次回港後都很想念父母，會感到有點不開心。長大後，可以跟他們透過手機聊天及見面，畢竟人必須要成長，其後便覺得沒甚麼所謂。再者，姑媽及姑丈也很愛錫我，家中的表哥和表姊也很照顧我。」

12歲學唱歌

Gigi自小喜愛唱歌，深受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已模仿參加者，於網上下載歌曲來練習。某次練習時，其姑丈發現她甚有唱歌天份，故鼓勵她去學唱歌，其後於星格流行音樂學院接受訓練，並由12歲開始被老師高晨維發掘，重點培訓成明日之星。

在13歲開始她已參加歌唱比賽，奪得不少獎項，當中於2018年，Gigi曾於《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中摘下「少年組冠軍」獎項，此外於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍。

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曾想參加《全民造星III》

去年GiGi報名參加選秀節目《聲夢傳奇》，結果成功入圍。Gigi曾透露歌唱老師高晨維很愛錫她，特意找來一位著名風水師傅為其改藝名，由於師傅指Gigi五行缺火，因此便改名為炎明熹。

但人紅也自己多是非，除被指她跟Chantel鬧內訌外，更遭音樂學院同學T.Max向傳媒爆料指，當時Gigi本來想去面試《全民造星III》 ，可是因為炎明熹未夠參賽年齡，故未有參加《全民造星III》。

▲ （梁偉榮 攝）

記者：游艾維

同場加映：Chantel+Yumi專訪