【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額

▲ 有團體就18歲至45歲人士對消費券意見作問卷調查。（鄧凱文攝）

持續逾年的新冠肺炎疫情重創本地經濟，為刺激消費，港府最快下月起派發消費卷。有團體就18歲至45歲人士對消費券意見作問卷調查，共6成人分別使用八達通及支付寶，另逾7成人表示會用作日常生活開支，亦有逾7成人認為消費券對促進經濟復甦幫助只是一般至很少。

關注青年住屋聯席及香港青年協進會於6月16日至7月5日期間以網上問卷形式進行調查，共收回405份問卷。

據調查結果顯示，逾9成人表示會登記領取，當中7成人選擇使用支付寶或八達通，原因為日常慣用；最多市民（逾7成）表示會用來作日常開支，其次為購買電子或電器產品，佔4成，以及有2成多會購買服裝衣飾，少部分人表示會用作酒店宅度假及仍未決定。

至於少部人表示不領取的原因為不需要、不懂得使用及害怕被欺騙。對於促進香港經濟復甦幫助方面，只有2成3人認為幫助很大，近4成人認為幫助只有一般，逾3成人認為幫助很少及沒有；不足一半人認為消費卷能紓解民困。

被問到大部分人均選擇用消費券作日常開支，對經濟復甦刺激有多大，香港青年協進會主席張琪騰回應指，日常開支可視作外出用膳、到戲院看戲等消費，實際對刺激經濟作用有多大，需港府作統計。

關注青年住屋聯席成員招國偉亦坦言，大部分受訪者也認為對幫助經濟復甦方面有限，他建議港府應針對被疫情重創的行業，提供更多額外補助。招又透露，有受訪者表示更希望港府發放現金，惟他認為有人或會將全數現金儲起，故希望港府日後能以部分現金及部分消費券形式發放資助。

此外，逾半人支持如市民有參與新冠疫苗接種計劃，應獲得更高電子消費券的金額。張琪騰指，現時疫苗沒有特別增加出現嚴重事故的數據，故贊成此做法能同時鼓勵市民打針及促進經濟。

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記者：鄧凱文