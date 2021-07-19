  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【翻新活化】秦石街市完成翻新活化工程　全面安裝電子支付系統

社會 16:15 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

大圍秦石街市經過4個半月翻新活化工程後以中式古廟的風貌重新開幕。（民坊提供圖片）

位於大圍的「秦石街市」，經過四個半月翻新活化工程後以中式古廟風貌重新開幕。秦石街市毗鄰車公廟，在活化過程中將車公廟和古典中式建築元素，融入街市的設計中。活化街市設有多間提供新鮮食材的商店，亦新增營業至凌晨的小食街，以及中式酒樓等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在活化過程中，更將車公廟和古典中式建築元素融入街市的設計中，更加入刻有風調雨順的大風車，將城市風貌融入街市中。為滿足街坊對餐飲美食的需求，街市亦增設營業至凌晨12時的小食街，提供泰式料理、港式地道小食、包點、糖水甜品、台式飲品、日式便當等美食。

​​​​​​​秦石街市在重新規劃空間後，擴闊通道空間及重鋪防滑地磚；加裝冷氣及加強照明系統，令室內光線更明亮，大幅改善衞生環境，解決多年來的環境衞生問題；另提供多種不同商舖包括海鮮、新鮮蔬果、鮮肉及雜貨店等。

此外，非牟利機構惜食堂將在秦石街市建立食物回收點，希望減少食物浪費及宣揚惜食訊息，同時推出可惠及基層家庭的計劃。由下月起，惜食堂每周有5天在街市回收食材，並通過嚴格的食物安檢程序，將食物烹煮製成膳食及食物包，免費派發給有需要人士。

為配合消費券以及電子支付，秦石街市的所有商戶亦已安裝電子支付系統，街坊可使用非接觸式付款及消費券購物。街市內將設一站式儲分手機應用程式，為街坊提供街市最新資訊及優惠等。街坊登記成為會員後，凡在秦石街市消費，即可透過手機應用程式或實體會員卡儲分，換取雜貨糧食及其他驚喜禮品。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【睡眠窒息症】兒童扯鼻鼾或患睡眠窒息症　中大研究：長大患高血壓風險增1.5倍
今日 13:22
【睡眠窒息症】兒童扯鼻鼾或患睡眠窒息症　中大研究：長大患高血壓風險增1.5倍
【疫苗獎賞】長江集團及李嘉誠基金會疫苗大抽獎　2,000萬元禮券明天接受登記【附登記網址】
今日 14:10
【疫苗獎賞】長江集團及李嘉誠基金會疫苗大抽獎　2,000萬元禮券明天接受登記【附登記網址】
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
今日 16:12
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額

你可能感興趣

【睡眠窒息症】兒童扯鼻鼾或患睡眠窒息症　中大研究：長大患高血壓風險增1.5倍
今日 13:22
【睡眠窒息症】兒童扯鼻鼾或患睡眠窒息症　中大研究：長大患高血壓風險增1.5倍
【疫苗獎賞】長江集團及李嘉誠基金會疫苗大抽獎　2,000萬元禮券明天接受登記【附登記網址】
今日 14:10
【疫苗獎賞】長江集團及李嘉誠基金會疫苗大抽獎　2,000萬元禮券明天接受登記【附登記網址】
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
今日 16:12
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
街市 酒樓 環境衞生 經濟 商舖 港式 海鮮 甜品 蔬果 電子支付

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【打風消息】天文台改發三號強風信號　查帕卡路徑及強度仍存變數【不斷更新】
今日 16:13
【打風消息】天文台改發三號強風信號　查帕卡路徑及強度仍存變數【不斷更新】