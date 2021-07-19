【招收人才】城大新學年推「HK TECH老虎班」計劃　與長春藤名校合辦課程

▲ 城大推出「HK TECH老虎班」，成績優異的學生可修讀世界頂尖STEM教授的課程。（陳永康攝）

城大推出「HK TECH老虎班」，為成績優異的學生發展潛能，將可修讀世界頂尖STEM教授的課程，體驗高質課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。

城大協理學務副校長（學術規劃）李娟今（19日）表示，「老虎班」名額300個，亦不限學科背景，文憑試4科主修科加2科選修科總分達28分或以上的本地學生，以及非經大學聯合招生辦法（JUPAS）申請入學、並於普通教育高級程度證書（GCEAL）取得「2A*+1A」成績，或於國際文憑大學預科課程（IB）總分達38分或以上的學生，均符合資格參與計劃。而各學院排名首10%的一年級生亦符合資格。

成功晉身「老虎班」的學生，有機會修讀哥倫比亞大學、愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦「雙聯學士學位」課程，以及與康奈爾大學合作籌辦的獸醫學士課程；同時可修讀4年STEM進階課程，當中設「雙軌導師」一同進行研究及授課，精進學問；亦可修讀學士及碩士學位課程(本碩連讀）。

獎學金方面，計劃特設「校長獎學金」和「香港科技獎學金」，獎學金為期4年，前者每年設1個名額，金額為每年30萬元；後者嘉許在理學（包括生物科學）和工程學方面表現最出色的學生，表揚其優秀學術成績及科研潛力，每年設有2個名額，每個名額每年將獲頒20萬元。

城大校長郭位表示，計劃希望鼓勵學生接挑戰，歡迎如老虎般有野心的學生加入。

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記者：蘇文軒