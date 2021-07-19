  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招收人才】城大新學年推「HK TECH老虎班」計劃　與長春藤名校合辦課程

社會 16:18 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

城大推出「HK TECH老虎班」，成績優異的學生可修讀世界頂尖STEM教授的課程。（陳永康攝）

城大推出「HK TECH老虎班」，為成績優異的學生發展潛能，將可修讀世界頂尖STEM教授的課程，體驗高質課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。

城大協理學務副校長（學術規劃）李娟今（19日）表示，「老虎班」名額300個，亦不限學科背景，文憑試4科主修科加2科選修科總分達28分或以上的本地學生，以及非經大學聯合招生辦法（JUPAS）申請入學、並於普通教育高級程度證書（GCEAL）取得「2A*+1A」成績，或於國際文憑大學預科課程（IB）總分達38分或以上的學生，均符合資格參與計劃。而各學院排名首10%的一年級生亦符合資格。

成功晉身「老虎班」的學生，有機會修讀哥倫比亞大學、愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦「雙聯學士學位」課程，以及與康奈爾大學合作籌辦的獸醫學士課程；同時可修讀4年STEM進階課程，當中設「雙軌導師」一同進行研究及授課，精進學問；亦可修讀學士及碩士學位課程(本碩連讀）。

獎學金方面，計劃特設「校長獎學金」和「香港科技獎學金」，獎學金為期4年，前者每年設1個名額，金額為每年30萬元；後者嘉許在理學（包括生物科學）和工程學方面表現最出色的學生，表揚其優秀學術成績及科研潛力，每年設有2個名額，每個名額每年將獲頒20萬元。

城大校長郭位表示，計劃希望鼓勵學生接挑戰，歡迎如老虎般有野心的學生加入。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【專利技術】美國發明家學院公布全球百所獲最多美國專利大學　城大中大上榜
18:40 2021/06/17
【專利技術】美國發明家學院公布全球百所獲最多美國專利大學　城大中大上榜
【免費STEM堂】城大工學院首辦網上虛擬學生專題研發展覽　設STEM工作坊有機會獲免費實驗材料包【內附報名連結】
13:57 2021/06/18
【免費STEM堂】城大工學院首辦網上虛擬學生專題研發展覽　設STEM工作坊有機會獲免費實驗材料包【內附報名連結】
【發奮圖強】會考3分做地產代理9年　29歲男生明白「沙紙」很重要獲獎助學金入讀城大
15:15 2021/07/06
【發奮圖強】會考3分做地產代理9年　29歲男生明白「沙紙」很重要獲獎助學金入讀城大

你可能感興趣

【專利技術】美國發明家學院公布全球百所獲最多美國專利大學　城大中大上榜
18:40 2021/06/17
【專利技術】美國發明家學院公布全球百所獲最多美國專利大學　城大中大上榜
【免費STEM堂】城大工學院首辦網上虛擬學生專題研發展覽　設STEM工作坊有機會獲免費實驗材料包【內附報名連結】
13:57 2021/06/18
【免費STEM堂】城大工學院首辦網上虛擬學生專題研發展覽　設STEM工作坊有機會獲免費實驗材料包【內附報名連結】
【發奮圖強】會考3分做地產代理9年　29歲男生明白「沙紙」很重要獲獎助學金入讀城大
15:15 2021/07/06
【發奮圖強】會考3分做地產代理9年　29歲男生明白「沙紙」很重要獲獎助學金入讀城大
碩士 學士 大學 STEM 哥倫比亞 愛丁堡 IB IB 工程 香港

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【打風消息】天文台改發三號強風信號　查帕卡路徑及強度仍存變數【不斷更新】
今日 16:13
【打風消息】天文台改發三號強風信號　查帕卡路徑及強度仍存變數【不斷更新】