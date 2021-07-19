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【初步確診】消息：27歲男子美國返港後初步確診檢出L452R　料美國感染機會較大

社會 16:21 2021/07/19

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消息指曾到美國男子返港後初步確診，正調查是否屬本地個案。

本港今日未有錄得新冠肺炎確診個案，屬今個月內第四度「清零」，同日錄得少於10宗初步確診個案。據了解，一名27歲美國抵港男子初步確診，早前曾由本港出發至美國，於當地逗留逾14天後返港，於機場檢出對病毒呈陽性反應。

消息稱，患者居於上環，7月4日至18日曾訪美國，7月2日離港前及7月15日返港前檢測均屬陰性，惟昨日抵港時於機場檢出對病毒呈陽性反應，並檢出帶有L452R變種病毒，一直未有病徵，病毒量高。

據了解，患者6月底至本月初曾逗留本港，由於涉疫患者已留美國逾14天，相信於當地感染機會較大；惟料安全起見，患者上環住所及其工作地點將列入強制檢測公告，同住家人亦需檢疫。

消息指一名曾到美國男子返港後初步確診，正調查是否屬本地個案。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳正怡

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