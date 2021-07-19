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【月餅2021】龍島推出2021年月餅早鳥優惠 購買每滿700元可獲贈現金券及禮品

休閒消費 16:39 2021/07/19

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

龍島推出月餅早鳥優惠。

龍島推出的月餅每年都大受歡迎，龍島在2021年繼續推出系列中秋限定禮盒及禮籃，其中月餅禮盒有兩款，包括「月滿」中秋朱古力月餅禮盒，頂層為 8 粒朱古力，包括 Prestige 1976（73% 純黑軟心朱古力）、抹茶軟心朱古力、烏龍茶軟心朱古力及茅台酒心朱古力等；中層及底層抽屜為全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。龍島從即日起至2021年7月27日，更推出多款早鳥優惠。

    點擊圖片放大
  • 閃躍玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (約530克)$258

一般顧客

優惠詳情：

購買每滿HK$700即可獲贈:
•       HK$50 現金優惠券1張
•       CACAO HK$10 手調飲品現金禮券1張
•       雜錦果仁朱古力禮盒1盒 (價值：$198)
 
星展豐盛理財客戶 (DBS Treasures) 及 龍島普通會員

優惠詳情：
 以下產品7折：
o   圓滿中秋朱古力月餅禮盒 (12件裝)月餅禮券
o   皓月中秋月餅禮盒 (8件裝)月餅禮券


 以下產品買任何兩件85折：
o   閃曜星夜朱古力禮盒 (5粒裝)
o   閃躍玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (530克)
o   奇幻月夜千層酥及牛油曲奇禮盒 (30片裝)

 每購物滿淨額$1000即可獲贈$50現金優惠券一張
每購物滿淨額$2000即可獲贈$50現金優惠券兩張及千層酥禮盒 (8件裝) (價值：$118)一盒
 
龍島Gold VIP及Platinum VIP

優惠詳情：
 
以下產品7折：

o   圓滿中秋朱古力月餅禮盒 (12件裝)月餅禮券
o   皓月中秋月餅禮盒 (8件裝)月餅禮券

以下產品買任何兩件85折：
o   閃曜星夜朱古力禮盒 (5粒裝)
o   閃躍玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (530克)
o   奇幻月夜千層酥及牛油曲奇禮盒 (30片裝)

每購物滿淨額$1000即可獲贈$50現金優惠券一張及指定散裝朱古力兩粒(價值：$44 - 64)
每購物滿淨額$2000即可獲贈$50現金優惠券兩張、指定散裝朱古力四粒(價值：$88 - 128)及千層酥禮盒 (8件裝)一盒 (價值：$118) 以指定積分換領中秋系列禮盒及全單獲贈雙倍積分

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責任編輯：鄺嫻

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