【無品住戶】樓上住戶亂拋疑似糞便濕紙巾半年　公屋住客拍片蒐集證據投訴無門：好困擾

▲ 無品公屋住戶亂拋疑似糞便濕紙巾半年。

新冠肺炎疫情肆虐，人人應注重個人衛生，但竟然有公屋住戶做出罔顧公德心的行為，高空擲物，亂拋垃圾。本港有居住在公共屋邨的網民今日（19日）指樓上住戶亂拋垃圾，並拍下證據分享。TOPick聯絡了涉事網民並了解事情。

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疑似糞便濕紙巾

網民黃先生今日（19日）在將軍澳主場Facebook群組分享了樓上住戶亂拋垃圾的相片，在帖文中詢問大家有甚麼意見。從相片及影片可見，樓上住戶掉下垃圾濕紙巾，而濕紙巾沾上鐵銹色，疑似是糞便，這些濕紙巾更掛在黃先生的晾衫架上。

有人建議要報警，並分享自己的經歷，指報警後，房屋署馬上跟進。有人與樓主「相認」，指自己都是同一座向的受害者，明白樓主的慘況。

住在寶琳邨公屋中層單位的黃先生接受TOPick訪問表示，樓上亂拋垃圾的情況已持續半年，不定時亂拋垃圾，一星期大約2次，垃圾常常卡在他的晾衫架上。

疫情期間特別擔心衛生問題！

每當樓上垃圾沾到他正在晾曬的衣物時，黃先生惟有重新清洗衣物，令他和家人都感到十分困擾及憤怒。

自行安裝閉路電視

黃先生分別於今年5、6、7月期間向管理處反映，但不獲積極跟進。管理處起初指沒有證據，未能幫忙跟進。戶主把垃圾的照片給管理處，管理處於升降機貼上通告作出警戒，惟情況仍未改善。

後來，黃先生在晾衫位置安裝閉路電視，希望調查出是哪一層住戶如此沒公德心。他於7月14日攝錄到幕後黑手是樓上一層的住戶，他把錄影證據給管理處職員看，要求他們跟進事件，他們卻表明無法跟進，建議他報警處理。管理處職員更直言沒有辦法幫助他，

你想我點？我都冇辦法！我唔會上門同佢傾，都唔會出通告！

黃先生大感失望及憤怒，當打算下一步行動時，又發生一件令人氣憤的事情。在7月17日，黃先生因下雨而把閉路電視收到屋內，只剩下閉路電視架，卻被黃先生媽媽看到有人用黃色的竹枝弄跌閉路電視架，當他的媽媽前往了解時，剛剛見到樓上一層的住戶把這竹枝收起。

投訴不果

黃先生報警處理，警察到場了解，指沒有證據證明是樓上住戶弄跌閉路電視架。雖然如此，黃先生把之前拍下的亂拋垃圾影片給警察看，希望他們幫忙處理。可是，警察上門向那住戶了解，那住戶不承認而法跟進。

都唔明已經拍晒片，都可以唔承認！

警察建議，黃先生可以向管理處投訴，令樓上住戶被扣分。不過黃先生解釋這幢公屋是可出售的公屋，如果那戶主是業主，不能進行扣分。然後警察又建議黃先生可找律師幫忙，進行釘契。不過黃先生不想為別人的過失而花錢律師處理。

直至今日（19日），黃先生再向管理處投訴，管理處再次建議他報警求助。黃先生覺得推卸責任，覺得十分無助，也感到不滿，他還在研究下一步的解決辦法。

奇怪住戶事件簿

奇怪住戶作出滋擾的情況偶爾發生，早前《東張西望》曾報道沙田顯徑邨亦出現奇怪住戶到處亂拋垃圾及周圍貼大字報，該區區議員吳錦雄指，已和管理處多次商討應對方法，亦都多次報警求助。而社署亦表示接獲區議員轉介事件，曾上門接觸當事人，並會繼續跟進事件。

而《東張西望》曾報道將軍澳的一個私樓單位，該單位業主在門口貼上反光布，單位更24小時不分晝夜經常發出刺耳的警報聲，令鄰居長時間受到滋擾。最後，這位住戶因為涉嫌干犯刑事罪行而被拘捕，滋擾情況終告一段落。

屋邨管理扣分制

屋邨管理扣分制適用於公共租住房屋 (公屋) 和中轉房屋 (中轉屋) 住戶，而扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，當中亂拋垃圾的違例戶主可立即被扣5分。

如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

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記者：王芷瑩