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【自稱三合會】涉招攬青少年入黑社會　警方拘13人大部分人涉三合會背景

社會 15:30 2021/07/19

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警方反黑組於今年6月份收到舉報，指有青少年受到黑社會滋擾及被邀請入黑社會，警方分別在三處地方拘捕13人。（黃傑偉攝）

警方反黑組於今年6月份收到舉報，指有青少年受到黑社會滋擾，案情指有青少年被陌生人加入社交媒體軟件群組上，在群組內有人自稱黑社會成員，並告知當事人已被成功招攬為社團成員，如遇有難題，社團可代為出頭解決。 警方經過深入調查後，成功鎖定一批帶有黑社會背景人士， 並在一連串行動中，在黃大仙、香港仔及屯門拘捕13名本地男子，年齡介乎13至23歲，報稱學生、送貨員及無業， 當中大部分人有三合會背景，被捕人涉嫌「自稱三合會會員」、「煽惑他人成為非法社團成員」及「普通襲擊亅罪。

即看案件詳情：

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警方重申「自稱三合會會員」屬嚴重罪行， 一經定罪可被判監禁3年，「煽惑他人成為非法社團成員」罪最高可被判監禁5年，警方呼籲青少年不要受不法分子唆擺加入社團，受人利用以身試法。

西區警區助理指揮官（刑事）署理警司侯禮文指， 警方除執法行動外，亦聯同懲教署及跨部門非政府機構，於暑假期間主動前往青少年聚集地方，包括公園、娛樂場所及屋邨平台，希望向青少年宣揚守法訊息及提供適切支援。

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記者：黃傑偉

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