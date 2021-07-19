【涉搶警槍】涉搶警槍及抗拒警員　地盤工與男生否認控罪受審

▲ 涉搶警槍及抗拒警員，地盤工與男生否認企圖搶劫受審。（經濟日報資料圖片）

2019年反修例示威中，旺角雅蘭中心外1名正在制服男學生的警員，被人凌空飛踢倒地，再疑被地盤工搶槍及襲擊，事件中3人分別被捕。案件今（19日）於區域法院開審。涉案地盤工承認襲警及非法集結罪，但否認企圖搶劫罪，男學生則否認1項抗拒正在正當執行職務的警務人員罪。控方指，地盤工當時企圖搶X手持的雷明登散彈槍，X倒地後被告仍拳打X的頭部。

兩名被告分別為地盤工謝信誠（31歲）及學生陳家俊（18歲）。謝被控於2019年10月13日，在旺角彌敦道與他人參與非法集結，以及在雅蘭中心外，襲擊警員X並企圖搶去X的雷明登散彈槍。陳則被控於同日在雅蘭中心外抗拒警員X。

涉凌空飛踢警員的被告，土木工程師甘維邦（25歲）早前已棄保潛逃。他被控襲警、管有攻擊性武器和和管有他人身份證罪3罪。

控方開案陳詞指，案發當日多人在旺角一帶非法集結及堵路等。警員X與同袍於下午2時許在現場快速推進到銀行中心外時，懷疑次被告陳家俊參與非法集結，遂捉著陳的膊頭制服。陳大叫「救命，救人」，並轉身推開X，此時1名黑衣女子抱住陳的腰部拉扯，及1名黑衣男子迎面跳起，飛踢X的心口，令X倒地，陳藉此逃離。

控方續指，X倒地後，首被告謝信誠捉著X的雷明登散彈槍退彈孔的位置，並用力拉扯，同時又拳打X的頭部，最後X踢開謝及捉住謝的上衣，令其上衣被撕破，謝最後成功逃走。數分鐘後，兩名警員分別在山東街附近，將謝及陳拘捕。

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記者：陳卓欣