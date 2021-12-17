【明日戰記】古天樂科幻動物新片宣傳大陣仗　全港逾100個地點播預告

▲ 《明日戰記》

由古天樂、劉青雲等參演的科幻動作電影《明日戰記》，屬投資總額達4.5億元的大製作，所以宣傳亦大陣仗。

繼早前釋出一條新聞影片後，在今天（12月17日）晚上8時，在全港逾100個地點、共多達200塊室內及室外屏幕，當中包括全銅鑼灣Sogo外牆巨型屏幕、超過10個商場、40多個巴士站、46個港鐵站及商舖等播放新宣傳影片。

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片段講述隕石撞向地面造成破壞之餘，隕石更承載着遇水生長及充滿攻擊性的外太空巨型植物來到地球，對城巿造成嚴重破壞，危及地球人存亡，古天樂飾演的「泰來」親率空戰步隊緊急處理。

片中亦見到劉青雲穿上重型戰甲迎戰敵人，場面危急，空戰裝甲戰機穿梭災場，在惡劣天氣下迎擊；裝甲車在炮火連連的戰場左穿右插，節奏緊湊之餘，當中CG畫面細緻頗具水準。

此外，電影最新一款宣傳海報亦同步曝光，只見由古天樂飾演的角色「泰來」所配戴的重型戰鬥裝甲頭盔在一片廢墟之中被巨型外太空植物纏上，而背景的一片廢墟中亦能隱約看出空戰部隊的隊徽。

至於《明日戰記》將於2022年上映，估計宣傳攻勢將一浪接一浪。

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