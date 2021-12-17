  • 19°C
香港時間 : 20211218日 (週六) 17:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂科幻動物新片宣傳大陣仗　全港逾100個地點播預告

娛樂 21:01 2021/12/17

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《明日戰記》

由古天樂、劉青雲等參演的科幻動作電影《明日戰記》，屬投資總額達4.5億元的大製作，所以宣傳亦大陣仗。

繼早前釋出一條新聞影片後，在今天（12月17日）晚上8時，在全港逾100個地點、共多達200塊室內及室外屏幕，當中包括全銅鑼灣Sogo外牆巨型屏幕、超過10個商場、40多個巴士站、46個港鐵站及商舖等播放新宣傳影片。

最新影片推介：林希靈專訪

片段講述隕石撞向地面造成破壞之餘，隕石更承載着遇水生長及充滿攻擊性的外太空巨型植物來到地球，對城巿造成嚴重破壞，危及地球人存亡，古天樂飾演的「泰來」親率空戰步隊緊急處理。

片中亦見到劉青雲穿上重型戰甲迎戰敵人，場面危急，空戰裝甲戰機穿梭災場，在惡劣天氣下迎擊；裝甲車在炮火連連的戰場左穿右插，節奏緊湊之餘，當中CG畫面細緻頗具水準。

此外，電影最新一款宣傳海報亦同步曝光，只見由古天樂飾演的角色「泰來」所配戴的重型戰鬥裝甲頭盔在一片廢墟之中被巨型外太空植物纏上，而背景的一片廢墟中亦能隱約看出空戰部隊的隊徽。

至於《明日戰記》將於2022年上映，估計宣傳攻勢將一浪接一浪。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【蜘蛛俠：不戰無歸】25歲湯賀蘭已是億萬富翁　筍盤Tom Holland跟女友戲假情真
15:44 2021/12/16
【蜘蛛俠：不戰無歸】25歲湯賀蘭已是億萬富翁　筍盤Tom Holland跟女友戲假情真
【癡情男神】奇洛李維斯曾被攝落寞坐公園　多年後終解「Sad Keanu」之謎
18:52 2021/12/17
【癡情男神】奇洛李維斯曾被攝落寞坐公園　多年後終解「Sad Keanu」之謎
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】

你可能感興趣

【蜘蛛俠：不戰無歸】25歲湯賀蘭已是億萬富翁　筍盤Tom Holland跟女友戲假情真
15:44 2021/12/16
【蜘蛛俠：不戰無歸】25歲湯賀蘭已是億萬富翁　筍盤Tom Holland跟女友戲假情真
【癡情男神】奇洛李維斯曾被攝落寞坐公園　多年後終解「Sad Keanu」之謎
18:52 2021/12/17
【癡情男神】奇洛李維斯曾被攝落寞坐公園　多年後終解「Sad Keanu」之謎
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
古天樂 劉青雲 演員 動作片 科幻片 電影

最高瀏覽

【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
09:52 2021/12/17
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
今日 11:58
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
【超高齡產婦】60歲誕孖胎彌補大女離世遺憾　7旬媽11年後回首：痛苦中尋求快樂
15:22 2021/12/17
【超高齡產婦】60歲誕孖胎彌補大女離世遺憾　7旬媽11年後回首：痛苦中尋求快樂