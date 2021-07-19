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【疫苗接種】國泰航空安排外展服務　聶德權陳帆視察160名職員接種情況

社會 16:57 2021/07/19

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國泰航空今安排外展服務，聶德權視察約160名職員接種情況。（聶德權社交網站圖片）

航空業界早已列入優先接種疫苗組別，超過8成駐港機組人員現時已接種至少一劑新冠疫苗的國泰航空，今日安排當局提供的外展服務，為員工接種疫苗，公務員事務局局長聶德權今（19日）視察接種情況。

聶德權在社交網站上表示，中午與運輸及房屋局局長陳帆到國泰城，與其行政總裁鄧健榮、顧客及商務總裁林紹波，了解約160名職員接種情況。

聶德權指出，今日有工程人員、醫療部門人員及清潔工友等齊來接種。有清潔工友向聶德權表示家人早已接種：

我先生都接種了，我之前有些擔心、又怕痛，但見大家接種後無事就決定接種。打完，真的不痛。

聶德權續指，也有工友表示平日上班非常早，無時間接種，今次在公司非常方便，於是與幾位同事來接種。

他強調疫情至今，市民最期待再通關、起飛外遊，而航空業扮演重要角色，是與其他城市、外界接觸第一關，要保護自己、保護家人、外防輸入，接種是最有效的方法，呼籲未接種的航空界從業員盡快接種，護己護人，也為香港建立保護屏障，維持香港國際航空樞紐的競爭力。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳麗娜

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