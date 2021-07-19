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【自私父母】帶3孩入餐廳只顧飲酒食壽司　父母放任子女玩餐具懶理BB車內嚎哭

育兒經 17:51 2021/07/19

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有父母上周帶同3子女去壽司店，竟將最年幼的BB連車放在一旁懶理，放由BB在車內放聲大哭。

父母帶小朋友出街食飯，必須注意餐飲禮儀，以免小朋友影響其他食客。有食客在天水圍一間壽司店目擊一對港爸港媽帶3小孩出街食飯，卻只顧自己食壽司和飲酒，懶理孩子玩餐具玩豉油，更將最年幼的BB放在BB車內泊在一旁，任由BB在車內嚎哭，即使面對店員勸喻也沒有理會。

一名自稱「只係想靜靜咁食飯嘅客人」在facebook專頁「生仔要考牌」投稿指，上周三（14日）光顧壽司店時遇上不快經歷，坐在身後的客人是一對父母及3個小朋友，當中最年幼的BB被放在BB車內泊在一旁，另外2名孩子則與父母同坐。

食客的惡夢由此開始。投稿的食客表示，該對父母全程沒有理會BB，任由BB放哭。

佢哋食咁耐，個BB喊足全程咁耐，連壽司店嘅員工都走去同佢父母講「BB喊」，但係父母都係唔理，由佢喊。

BB在車內全程放聲大哭無人理。（「生仔要考牌」圖片）

放任2幼童玩到一地筷子豉油

另外2個小朋友年約1、2歲，一邊食一邊玩餐具，玩到一地筷子和豉油，「佢哋父母又係完全唔理，只係自己食嘢、飲酒，完全冇理過小朋友。」
 
食客見狀感到相當憤怒，認為該對父母不負責任，「生咗出嚟就應該好好照顧同教，唔想照顧就唔好生咁多個。」

網民︰食客應該出聲

網民紛紛戥BB心痛，但食客要忍受哭鬧聲也很痛苦，「小朋友好慘，其他食客都好慘」、「BB好可憐，點捨得要佢喊咁耐」。不過，有人卻認為食客應即時出聲制止，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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