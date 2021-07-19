【教師流失】移民潮致教師嚴重流失現斷層　中學校長會：部分專科人手無法填補或需停開

▲ 中學校長會指學界面對嚴重的教師流失問題，促政府展開全港師資調查，及早應對。（資料圖片）

中學校長會今日（19日）去信行政長官林鄭月娥，提交對2021《施政報告》的建議，指學界面對嚴重的教師流失問題，以及港生科學能力排名下跌等，盼政府就「保才、納才、育才、尊才」4方面提出對策，包括認真聆聽香港人心聲，了解港人移民原因，制定合適政策以挽回港人信心，並提倡重新考慮成立法定「教學專業議會」，在社會動盪過後，「讓教育專業回歸專業」。

中學校長會在信中提出「保留」、「吸納」、「培育」、「尊重」人才。保留人才方面，該會在本學年尾聲接獲不少會員校長信息，學校正面對嚴重的教師人才流失問題，特別是富經驗和具能力的中層管理人才，部分科目如家政或會因無法填補流失的專科老師而停止開設。

該會擔憂中層領導出現斷層，影響教育質素，倡政府就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，及早應對教師隊伍流失問題，例如調整師資訓練課程的類別和名額；對於大量學生移居海外，或往海外升學，對香港的未來影響更難以估計，該會籲政府對症下藥，讓學子願意留在香港教育體系內繼續學習、成長。

教學新常態下基層生學習支援仍不足 另倡參考新加坡推官方統籌STEM教育

吸納人才方面，該會建議政府深入瞭解教師工作壓力的由來、探討師資培訓與學生學習需要，並仔細研究如何吸納世界各地的教育界優才來港，如外籍英語老師，藉以保持香港教育的競爭力。

培育人才方面，該會建議優化中、小學的數學和科學課程，例如研究在高小階段開設正規科學課程、從速落實學校課程檢討專責小組建議以「高級數學科」取代現時高中數學科延伸部分、理順高中4個核心科目裁減後的課程調整等；參考其他已發展經濟體投資STEM的教育計劃，如仿傚新加坡推行由教育局統籌的STEM教育，解決現行「學校為本」模式，出現教學指引含糊不清、教師教學經驗不足等問題。

該會亦提倡重新檢視新常態下不同學生的學習需要，認為現時政府在電腦及網上的資助及支援仍不足，明顯不利基層學生學習，相關政策和服務亟待完善。

中學校長會倡成立法定教學專業議會 重建專業制度

尊重人才方面，該會提及過去兩年在社會事件和疫情交煎下，互不信任的氣氛持續籠罩香港，社會撕裂仍待修補，肆意抹黑教育界的言論不斷出現，破壞原來和諧高效的教育環境，打擊教育工作者的士氣，更嚴重影響人才培育及社會未來發展。

該會認為，動盪過後，是時候重建專業制度，恢復和加強公眾對教育專業的信心，建議政府重新考慮成立法定「教學專業議會」（General Teaching Council, GTC）或類似的專業機構，以提升教師的專業形象和地位。此外，政府在推出教育新舉措前，應多與教育專業團體溝通；以及在教育界被抹黑和攻擊時，望教育局能適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾。

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責任編輯：馮琪雅