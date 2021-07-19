【奮鬥人生】從會考1科合格到史丹福碩士　趙敬賢棄做iBanker投身創科取7項專利

▲ 趙敬賢當年會考僅1科合格，如今成為史丹福碩士。

「如果找不到自我，等於行屍走肉，做條鹹魚好過！」當年在香港會考只有1科合格的趙敬賢（Leo），成績差到無學校收，好不容易籌錢赴美讀「野雞大學」，意外展開生命新一頁，不再渾渾噩噩，考入美國頂級學府史丹福大學。畢業後放棄在華爾街賺大錢的機會，投入創科研究，取得多達7項專利。4年前返港成為創業導師和顧問，更幫史丹福大學擔當海外面試官，盼望培育更多年青人投入創科行業。

如今成為7項美國專利發明人、美國史丹福大學校友面試官的Leo，原來曾經是香港教育制度下的失敗者。Leo中學時就讀工業學校，惟在填鴨式教育下，他無法吸收知識，基礎打不好，結果會考「滿江紅」，只有物理一科合格。他笑言，自己是「籮底橙」之中的「籮底橙」。

▲ Leo憶述，當年會考「滿江紅」，只有物理一科合格。（黃建輝攝）

赴美讀「野雞大學」

放榜當日爸爸陪他港九新界四圍蹼，卻沒有一間學校願意取錄他，與父母商量後，決定赴美留學，因姑媽在當地可有照應。Leo家庭並不富裕，父母向親友左借右借才勉強湊夠一年學費，讓他升讀一間社區大學（Community College）。

由於香港課程較深，Leo入學後成績變成上游，令他自信大增。他亦知道，美國是他最後的機會，一邊勤奮向學，一邊在校園打工，做過洗碗、洗地的工作，其後獲教授聘用為助教，儲到足夠的錢應付學費和生活費。教授看到他的潛力，鼓勵他參加公開試，報考更好的大學。

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考入史丹福大學

Leo於是應考GED（普通教育發展證書）、SAT和TOEFL，全部都取得理想的分數，其中TOEFL更幾乎滿分。他憑著佳績，考入史丹福大學，主修統計學和電腦科學，找到自己的定位後，再入研究院修讀工程經濟學碩士課程，研究如何有效調配資源。

Leo每年都與同學組隊參加大學的創業比賽，在碩士一年級時，他與就讀法學院和商學院的伙伴所構思的商業計劃，獲得一間創投公司賞識投資，對方要求他們退學，全職開發相關項目，惟其中一名同伴卻因獲得著名顧問公司聘用而退出，令計劃泡湯。

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投身初創開發7項專利

碩士畢業後，Leo受聘於摩根大通，在紐約華爾街總部做iBanker，他表示，做投行可以賺到很多錢，底薪已是普通畢業生的2倍，花紅更是外面1、2年的年薪，然而他卻做得不開心，

錢是不缺的，但我找不到自己，等於行屍走肉。

最終，Leo做了不足一年就決定離職，從華爾街回到矽谷，加入一間於史丹福大學附近的數據庫公司。其後他與上司跳出來開初創科技公司，專攻大眾市場的雲端服務。熱心於開發新技術的他，在公司上市就離開，再先後成立多間公司，合共開發了7個技術，全部取得專利，並被其他大公司收購。

最後一間公司賣盤後，Leo用賺到的「一桶金」，與舊同學籌辦史丹福大學校友創投基金，幫助舊生創辦項目，Leo也擔當顧問角色，提供創業意見。直至2017年，Leo受邀回港擔當數碼港的創業導師和高科技顧問，主力從事創科教育工作，協助有潛力的年青人爭取資金開發新技術。

▲ Leo認為，家長應用同伴角度，給予孩子意見和鼓勵。（受訪者提供）

兩孩爸主張自由發展

Leo本身是兩孩爸爸，2名女兒定居美國，均已升讀初中。Leo表示，自己主張讓孩子自由發展，沒有刻意規限她們的學業和課外活動。大女喜愛手作，特別愛車衣和織衫，更把車衣結合創科，演化成智能衣服，她的計劃書被學校呈上參加全美創科大獎，現已打入決賽。

我有用創投導師身分給她一些意見，但我覺得父母不應擺家長款，不能要求孩子一定要跟你那套，這會阻礙孩子成長，我會用同伴角度，給予她意見和鼓勵，提供她所需的資源。

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記者：林愛娜