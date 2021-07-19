【驚安之殿堂】全港最大DONKI屯門店7月20日開幕　日本屋台主題區品嚐地道人氣小食【附限時優惠詳情】

▲ 全港最大屯門DONKI將於7月20日開幕！

屯門線開通後，大家去大西北都更容易了！DON DON DONKI驚安之殿堂近年在香港擴大版圖，而全港最大的DONKI分店將於7月20日在屯門市場廣場開幕！

「DON DON DONKI 屯門市廣場店」將於7月20日開幕。新店佔地約 2,618 平方米，以「乘搭火車出發日本去旅行」為設計概念，讓新界西區的居民隨時隨地於屯門DONKI體驗到身處日本購物的樂趣！

點擊大圖了解屯門DONKI新店環境：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

屯門DONKI每個專區貨架的指示牌都特別用上車站牌設計。此外，新分店更特別設有日本屋台主題區，讓顧客購物過後可以品嚐日本地道和風小食，例如品嚐首次登陸DONKI「玖子貴」的薩摩魚餅子不同口味的魚蛋以及「築地銀だこ Gindaco」的八爪魚燒。

為慶祝「DON DON DONKI 屯⾨市廣場店」開幕，新店引入更多優質商品，並進行一系列限時優惠和活動：

點擊大圖了解情熱價格區優惠詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

點擊大圖了解日本物產區詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

屯門DONKI7月20日至8月8日推出開幕優惠，為大家精選部分開幕優惠：

1. 於7月20至25日，每日首200位顧客消費滿$800，送限量版布袋1個；

2. 於7月20至25日，消費滿港幣$500 即可以$20 加購「DON DON DONKI 屯門市廣場店」限定版環保袋

3. 於7月20至25日，下載 DON DON DONKI 手機應用程式並註冊成為新會員，可隨機獲贈日清濃厚芝士味薯條 40g、日清香甜草莓穀物麥片 35g 或日清焦糖果仁穀物麥片 35g。

4. 於7月20日至7月24日，親臨新分店可以免費領取GATSBY 冰凍止汗香體巾 3片裝。

5. 於7月20日起，親臨新分店可免費領取Donpen手撥扇。

DON DON DONKI屯門市廣場店

地址：屯門市廣場1期UG層01-23號舖

屯門DONKI營業時間：上午8時至凌晨1時

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩