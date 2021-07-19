【DSE2021】調查發現考生認為DSE是「生死大事」 應屆考生寄語師弟妹：勿給自己太大壓力

▲ Venus每日温習12小時應付DSE。

7月21日對於今屆的香港中學文憑考試(DSE)考生是個重要日子，Venus和Amy(化名)都是今屆的DSE考生，訪問時離放榜的日子尚有兩星期。說起準備DSE的日子， 她們看似不太緊張，其實字裏行間卻流露了擔心和害怕的感覺。對喜歡品嚐美食的Venus來說， 她不諱言: 「我鍾意食朱古力，要85%，因為它比我的(DSE)人生更苦。」

每日温習12小時 試前緊張至肚瀉

由準備考試到踏入考場，18歲的Venus的行為都表現了她緊張的心情。由於她要跨區考試，所以她要求自己習慣早起，又要做運動鍛練身體。離考試前兩個月，Venus自定了一個緊湊的温習時間表，由朝早7時半開始温習至晚上11時半，連續兩個月都過這樣極有規律的生活。每日温習超過12小時，比不少上班族更忙碌，更辛苦。

由於她居住的社區疫情期間曾被封區檢疫，她表示很擔心考試期間會否遇上同樣情況，致未能趕往考場，白費準備應試的心血。緊張之情，身體更不自覺有特別反應。就在考試前一、兩日，她甚至緊張至身體不適，一日肚瀉達四、五次之多。踏入考場更令她緊張情緒升温，就在中文考試當日，她忘了戴手錶，到達考場才發現原本牆上的掛鐘不見了。她登時心急如焚，擔心未能好好掌握時間完成作答，最後惟有叫自己鎮定，加快作答的速度。

▲ Venus每日温習12小時應付DSE。

考場外受不住壓力哭泣

17歲的Amy表示，有一半同學會因為DSE而出外補習，她也不例外，她甚至為此而選擇一對一的私人補習。她考七科，每一科都是一對一私人補習。不但她緊張，連家人都嚴陣以待。媽媽更安排她每日服用補充品以增強免疫力。Amy預備功夫做到足，但考第一科時，她剛從的士剛下車，驚恐的感覺突然來襲。她即害怕得忍不住飲泣，在考場外偷偷哭了15分鐘。幸好最後都能鎮定下來，應付考試。

積極準備 面對未來

考試終於完結，但等候結果的時間對她們來說變得很漫長。結果能否入讀自己心儀的學校及科目，仍是未知之數。對於將來，她們都有各自的目標。Venus希望可以修讀法律和商業的科目。Venus早已想好對策，甚至做了一個EXCEL表，列出32個選擇。無論成積是否如願，她都作好準備。Venus對自己的將來較樂觀，「每個人的際遇都不同，就算情況再差，我自己都可以盡力做點事去改變，作最好的準備。」

Amy沒有因考畢DSE而感到特別輕鬆，相反她初時感到有點不大習慣。等待放榜的日子，她會相約朋友出外玩樂，享受久違的輕鬆時光。但當她留在家中時，難免有點忐忑不安。她會暗自計算自己分數，看看是否合最低資格考入心目中的學系。她希望考入跟醫療有關的科目，如醫生、物理治療、放射治療或獸醫。對於將來，她不大肯定。

我還到可以判斷的地步，不會想自己的將來是樂觀或悲觀，要到適當的時刻(放榜後)才知到時的情況。

二人努力過，在誠惶誠恐等待結果之際，也不忘給下一屆的DSE考生一點意見。Venus建議「讀書要找到最啱自己的方法， 不要給自己太大壓力。」Amy則建議「早點開始發力，總比遲開始好，別以為自己有好多時間，事實上並非如此。」

文憑試是「生死大事」

根據香港救助兒童會早前發佈的「Young Voices」調查，57%的學生認為他們的將來是正面的， 64%的學生有時或經常因功課或學業成績感到壓力。香港中學文憑考試是升讀大學的關鍵評估基準，學生認為文憑試是他們人生最主要的壓力來源。不論文憑試成績好壞，年青人也視它為衡量個人發展的標準，對就業機會及人生的成就也有深遠的影響。在「Young Voices」調查的聚焦小組討論，有學生有以下的想法。

文憑試對絕大部份學生來說是『生死大事』。如果我們無法升讀大學，便會窮途末路。

如果文憑試表現不好，無法報讀感興趣的學科，我們便無法實現夢想。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示:「年青人尤其是DSE學生，的確面對著非常沉重的壓力，情況令人擔憂。作為以兒童為本的機構，我們一直鼓勵政府、學校，以至社區，多關心兒童和年青人的看法和感受，了解他們真正所需。社會各界定必同心協力，為兒童和年青人提供適切的支援，讓兒童健康快樂地成長，讓DSE學生有更大信心面對此重要的人生階段。」

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責任編輯：王明芳