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《捉鬼敢死隊：魅來世界》優先試片獲好評　標梅利率眾元祖演員回歸

娛樂 17:21 2021/09/24

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《捉鬼敢死隊：魅來世界》

80年代人氣電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）真正延續篇、正規第3集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）將於11月18日上映，全新海報已面世，一眾主角亮相，卻面對風起雲湧天空變色，預告了將有難測的鬼怪異事發生。

今次《捉鬼敢死隊：魅來世界》導演積遜懷文 (Jason Reitman)曾執導《Juno少女孕記》（Juno）、《寡佬飛行日記》（Up in the Air），他的父親父親艾芬懷文(Ivan Reitman)正就是1984年及1989年兩集《捉鬼敢死隊》的導演，所以今次可說戲內戲外都是傳承。

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

《捉鬼敢死隊：魅來世界》在上月美國舉行CinemaCon期間，率先放映優先場予美國指定媒體、影評人及電影業內人士欣賞。導演積遜懷文於開場前就向來賓表示：「這部電影是我想拍來獻給我父親與女兒的！」 影評對此片亦大讚。

此外，美媒「劇透」《捉鬼敢死隊》元祖主角歸位客串，包括標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）、昂尼赫辛（Ernie Hudson）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等。

「蟻俠」保羅活特有份參演《捉鬼敢死隊：魅來世界》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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