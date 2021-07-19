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【交通意外】49歲女子疑無視交通燈號　紅燈照過馬路遭撞飛

社會 18:01 2021/07/19

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49歲女子無視交通燈號過馬路，被一輛7人車撞飛，事後送院治理，送院時清醒。

近日一條網上車CAM影片熱傳，指一名女途人無視交通燈號過馬路，最終被一輛7人車撞到。警方表示，警方在上周六早上9時接報，指事發在太子道西，上午9時許接獲報案，指一名49歲姓陳女途人，於太子道西205至207號加多利大廈對開，被一輛私家車撞倒，她腳及手受輕傷，由救護車送往廣華醫院治理。

即看整場意外連環圖：

    點擊圖片放大
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從車CAM影片所見，當時交通燈展示為綠燈，而行人燈則展示為紅燈。涉事女子橫過馬路時未有留意交通情況，剛橫過一半時，恰好一名黑色掛中港牌的7人車路過，並撞到涉事女子，該名女子被撞飛。

警方表示，上周五（17日）上午9時許接獲報案，指於太子道西205至207號加多利大廈對開，一名49歲姓陳女途人被一輛私家車撞倒，她左腳及手受輕傷，由救護車送往廣華醫院治理，事後已被人接送出院。

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記者：曾卓鋒

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