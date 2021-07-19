【因愛之罪名】馮允謙瘦身操肌見成績　Jay Fung預告下次派福利

▲ Jay Fung為新歌拍MV。

剛獲《第三屆KKBOX香港風雲榜 》「年度編輯推薦歌手」的馮允謙（Jay Fung)，新歌《因愛之罪名》MV中飾演吸血鬼獵人，與女殭屍產生微妙感情。

為了上鏡更有型靚仔，Jay食了成個月營養餐，趁未埋位就狂做掌上壓和舉大水樽，手瓜胸肌谷到漲起，他還揚言不排除下個MV除衫派福利。

▲ 對紋身感興趣。

Jay透露新歌《因愛之罪名》MV延續上一首歌《思念即地獄》，他為追捕女吸血殭屍到紋身店，二人打起來，女殭屍握住他的頸，互相不忍了結對方生命，Jay交出子彈離開。

首次踏足紋身店，Jay坦言一直都有紋身念頭，尤其對啤牌咭葵扇A情有獨鍾。他說：「我好喜歡Ace of spages，可以代表我對人生諗法，人生好似賭博，有人覺得我中文唔叻，為何要返香港參加歌唱比賽？其實我就是想賭一舖，做人有時要冒險。」

今次Jay嘗試新曲風，同時參與作曲和填詞部份，說：「我和Carl一齊作曲，Carl監製，我同雷暐樂一齊填詞，歌詞意思講一些得不到大眾接受的愛情。每個人少少都會有煩惱，但我不喜歡講，不想影響情緒。不過好多朋友鍾意搵我傾，我是一個好好聆聽者。」

▲ 拍攝前操肌。

MV通宵拍攝，期間團隊又食晚餐又食消夜，現場還有大量零食，Jay非常自律，捧着自備營養餐盒，只有車厘茄和火雞肉三文治，未埋位時他狂做掌上壓，又隨手拿起八公升大水樽狂舉，手瓜胸肌盡現。

他說：「跟營養師餐單差唔多一個月，已經慣了，不再掛著Burger和Pizza，好多朋友話我瘦了，令我更有動力。我想健康和操Fit，會去做Gym。」

問幾時除衫讓大家欣賞他努力成果？Jay哈哈大笑，說：「最初目標只想去沙灘游水不失禮，如果再操得更Fit，可能下個MV會除晒……上衫！」期待Jay派福利。