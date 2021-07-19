【認知障礙】認知障礙症年輕化自測5大徵兆　精神科醫生：中兩項屬高危人士

▲ 認知障礙症有年輕化迹象，日本節目教自測5大初期徵兆。

認知障礙症有年輕化趨勢，日本一個電視節目日前就邀請專家介紹這項專題，並列出「年輕認知障礙症」5項早期徵兆，不少觀眾表示都表示曾發生在自己身上。有興趣自測是否已有初期徵兆的讀者，不妨參考一下！

日本朝日放送電視台節目《教えて！ニュースライブ 正義のミカタ》介紹，根據世衛及日本厚生勞動省資料顯示，全球有近5000萬人患有認知障礙症，其中日本佔了600萬人，屬全球最多認知障礙症患者的國家。

▲ 精神科醫生和田秀樹在節目上講述「認知障礙年輕化」的議題。

認知障礙症患者漸趨年輕，現時約有3萬5000位年齡介乎18歲至64歲的人士患有此病。專家估計，到2030年日本每4位長者，就有一人患有認知障礙症，情形不容輕視。

節目邀請了畢業於東京大學的精神科醫生和田秀樹，列出5項初期徵兆讓觀眾自行檢測。只要中了2項或以上，便可能有患上認知障礙的危機：

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和田秀樹指出，腦部老化是由40歲開始，而認知障礙症並非只有老人會患上，反而年輕人也有患病危機。提到如何預防患病？他就建議比起閱讀，應該要多說話和思考，同時對任何事物都應保持好奇心。

節目播出後引起網民熱烈議論，有網友在比對徵兆後，笑言自己全中；也有人認為睡眠不足、過勞亦會導致以上症狀出現，未必就是患上初期認知障礙。

本港10萬人患有認知障礙症

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

點擊睇認知障礙症十大警告訊號：

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：羅嘉欣