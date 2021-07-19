【有教無類】公大校友捐2,000萬成立基金支援7項獎助學金　助在職爸爸及在囚人士等提升教育水平

▲ 公大校長林群聲（左2）與校友舒小佩（右2）簽署「舒小佩持續發展基金」協議書。（圖片由公大提供）

香港公開大學今日（19日）獲榮譽院士及校友舒小佩捐款2,000萬元，成立「舒小佩持續發展基金」，支持透過基金成立7個獎、助學金項目，包括協助有經濟困難的「在職爸爸」完成大學學位、為在囚人士提供重新機會、以及資助學生參加國際比賽和研究會議等，以推動該校發展，並實踐「有教無類」精神、培育人才。

基金支持的7個項目內容：

「在職爸爸」助學金

協助和鼓勵有經濟困難和錯失就學機會的在職爸爸，完成大學學位，同時以身教啟發子女效法父親堅毅的學習精神

協助和鼓勵有經濟困難和錯失就學機會的在職爸爸，完成大學學位，同時以身教啟發子女效法父親堅毅的學習精神 「幸福未來由我創」助學金

助學金為在囚人士提供重新機會，提升教育水平，為其子女樹立學習榜樣，鼓勵他們勇於面對人生順逆境

助學金為在囚人士提供重新機會，提升教育水平，為其子女樹立學習榜樣，鼓勵他們勇於面對人生順逆境 「飛躍夢想」計劃

資助全日制學生，參加國際比賽和研究會議，展示才能和增擴見聞，培育更多創科界的精英，以配合社會創新科技發展

資助全日制學生，參加國際比賽和研究會議，展示才能和增擴見聞，培育更多創科界的精英，以配合社會創新科技發展 傑出研究著作獎

鼓勵公大教員進行更多高質素的研究項目，以提升公大的學術研究文化

鼓勵公大教員進行更多高質素的研究項目，以提升公大的學術研究文化 學術出版奬學金

鼓勵公大研究生和教研人員進行研究工作，更為他們提供經濟援助，支持完成學業，進一步提升大學學術水平

鼓勵公大研究生和教研人員進行研究工作，更為他們提供經濟援助，支持完成學業，進一步提升大學學術水平 住宿奬學金計劃

為協助全日制內地學生融入校園生活和社區，此計劃資助受經濟條件所限的內地學生住宿費用，以促進中港兩地學生溝通、和睦共處

為協助全日制內地學生融入校園生活和社區，此計劃資助受經濟條件所限的內地學生住宿費用，以促進中港兩地學生溝通、和睦共處 傑出學生領袖獎－一帶一路/大灣區企業/學術/文化探索之旅

因應大灣區近年發展迅速而設，透過學術與文化交流，擴闊學生對一帶一路未來潛在可能性的認識，發掘就業機會

公大校長林群聲及校友舒小佩今於校園舉行簽署該持續發展基金協議書的儀式。林群聲表示，舒小佩持續發展基金將可累積更多資源，為大學師生提供多方面資助，及支持大學長遠發展。基金支持的7個項目涉及不同範疇，相關的獎、助學金將進一步推動大學師生追求卓越，為社會培育精英。

舒小佩早年創業時兼讀公大課程，並於2006年取得語言及翻譯文學士學位，其後於2011年在香港理工大學取得酒店及旅遊管理碩士學位，實現完成大學及碩士教育的願望，現為頂運有限公司的創立人及持有人；她亦設立舒小佩慈善基金，支持慈善公益。她說，「祇要我們有夢想，成功便指日可待。關鍵在於我們是否持有一個正面積極的心態。憑著這信念，我在十年間完成了兩個學位課程，圓了自己的夢想。我在此亦衷心感謝母校提供優質教育」。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅