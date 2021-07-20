【校長專訪】草根出身直資校長感恩家人付出　難忘童年住徙置區讀天台小學

▲ 匯基書院（東九龍）的鄭建德校長童年讀天台小學、家住徙置區，憑著努力，活出精采人生。

與匯基書院（東九龍）的鄭建德校長聊天，很能感受到他的悠然自得和胸有成竹，那種淡定也許是來自在教育行業浸淫已久的歷練，也會令人認為是從小得到良好栽培的成果。及至聊到童年往事，才赫然知道，他是位在草根階層踏實又知足地長大的勤力學生。

出生於60年代，鄭校長的家庭和當時大部分香港人一樣，父母終日為口奔馳，一家七口擠在小小的單位內。

從我出生至考完會考，全家人住在李鄭屋徙置區一個120呎的單位內。

經濟環境的困窘毋庸置疑，惟訪問中說起這段「艱苦日子」的校長，卻是滿臉如沐春風，忍不住問他：「當年那段日子是否很開心？」馬上得到一句：「當然啦！你看我說得雙眼發光就知道！」

▲ 鄭建德校長於李鄭屋徙置區長大，物質匱乏卻精神富足。

快樂童年不論貧富

小孩子的快樂單純，不論貧富。鄭校長的開心童年則來自兄弟姊妹和鄰里的深厚感情。

「工字形的大廈，樓高7層，我們家住最高一層。當時單位內沒有廚房，而且自來水、浴室、廁所都是共用，就在連接兩邊單位的走廊上。所以經常要『抬水』，即用擔挑搬水。媽媽們都很能幹，常常一個人前後挑兩桶水。我和哥哥只得幾歲，就兩個人一前一後，中間抬一桶。不過哥哥很照顧我，經常將桶水移近自己，怕我抬得辛苦。」

這樣的居住環境，現在看來不方便又欠缺私隱。但其時鄰里之間的熱絡和親近，今天卻難以想像。校長接着回憶：

大家一起踎在自來水那個位置洗衫，每到晚飯時間，家家戶戶在近門口的走廊上開著火水煮食爐炒菜。有時這一家剛好醬油用完、那一家沒有薑或葱，就問旁邊的師奶借，或者邊煮邊討論哪裏的菜新鮮又便宜，又熱鬧又有人情味！

▲ 鄭校長（左二）小時候的全家福。

畫面聽着有點耳熟，就像10年前一部港產電影《歲月神偷》中的場景，鄭校長聞言馬上笑說：「對呀！就像那部電影！當時上映我帶兩個兒子去看，我看得津津有味，告訴兒子當年爸爸的生活也像這樣，可惜兒子們難以體會。」

沒有經歷過難免感受不大，當年的校長每天放學，都會沿着走廊從「煮飯大軍」身後走過。

我和同學好乖㗎，一定會叫人，一行人邊行邊沿路嗌『陳師奶放學』、『林師奶放學』，一直叫回家。她們也會應：『德仔放學喇？』真的就像一個大家庭！

油鑊的炒菜聲、小朋友的叫喚聲、媽媽們的和應，光想像都能感受到是個熱鬧得讓人窩心的「大家族」。

▲ 鄭校長（後排右一）「天台小學」畢業相。

天台小學複式教學

說到上課，不得不細問校長當年在天台小學的求學日子。

「學校就在屋企天台，返學、放學只要上落一層樓梯！」他說完即大笑，接着解釋：「當時我們住的大廈天台是美國基督教差會的教會所在，他們為區內兒童提供教育，向政府以低廉租金用作天台辦學，同時在美國招募助養者助養兒童，有點像今天我們通過國際慈善機構去助養貧窮國家的兒童。」校長如數家珍：「每個孩子上課的書簿、文具、書包、校服、鞋襪、雨衣等都不用付錢。」

天台學校顧名思義在天台上課，然而空間始終有限，課室以外的教員室、印刷工作紙、試卷的校務室，便設在下一樓層，即鄭校長家那一層。

「所以我們就算放學也經常見到老師，我更會幫老師印卷！」整個小學階段，一家5個小孩，除了年紀最小的妹妹，四兄弟姊妹都在「樓上畢業」。聊起五兄弟姊妹的求學，校長特別感慨，原來大姐姐因為幫補家計，小學畢業即到工廠工作。「真的很多謝大家姐的付出，她完全無怨無悔。」手足間的奉獻和感恩，轉化為多年來的深厚感情，校長開心道：「我們幾兄弟姊妹的感情很好，就算各自有了家庭，還是常常見面，大家的丈夫、太太和孩子也都互相親近。」

伴隨天台學校因地制宜的「複式教學」，也是現在的老師和學生想像不到的事。

年輕一輩的教師應該無法想像他們的前輩可怎樣在這些環境中教學。複式教學是把不同級別的學生放在同一個課室，老師向其中一個年級授課，安排好課業後，然後又轉向課室中另一個班級授課。因為當時的天台小學，只有4個課室，卻同時有6個年級的同學在上課！

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對當年的鄭校長而言，「樓上」不只有學校，更有他另一個家——教會。

「小時候沒有甚麼娛樂，家裏又狹窄，所以大部分孩子都喜歡落街玩。我當時也有，不過因為經常到教會玩，才沒有在街上留連學壞。」校長告訴記者，自己12歲受洗成為教徒。「我自己決定，當然也有告訴父母，他們雖然沒有信教，但亦不反對。我想是因為教會平日在天台講道，經常教學生要敬愛父母、友愛朋友，互相幫助等道理，父母或其他街坊都認為教會是可以信賴的地方。」

陪玩陪讀最佳「神隊友」

我是負責陪孩子玩的爸爸，但幫他們溫默書、測驗的也是我！

▲ 鄭建德與太太在家中分工明確，合作無間。

鄭校長說完自己先笑了起來，再娓娓續道：「我太太是護士，工作需要日夜輪班，難以規律地照顧他們，所以我就負責這部分，而家事就由太太全力打理。」說起太太，校長相當自豪：「她很厲害，家裏燈泡壞了是她換、水管有問題便馬上找師傅處理好。每次我都是事後才知道，她都一一妥貼地做好了。」

他笑言這種夫妻分工和一般人不同，但兩人合作無間。

做老師工作忙碌，還要照顧兩個兒子的玩樂和課業，不禁問鄭校長當年如何做到。

我覺得自己也算是一個勤力的老師，不過當孩子還小時，我是非常準時收工的。

沒想到答案坦率又簡單。而當年年輕的「在職爸爸」，今天對老師也更能體諒：「所以我見同事準時下班，不會認為他們偷懶。因為不同的人生階段，自有不同的側重點。」

▲ 育有兩子的鄭建德是位「全能爸爸」，圖為兒子童年照片。

做家長的都明白小朋友最需要放電，校長笑指這就是他的主要工作。「帶他們到公園玩、踩單車等，在玩的過程其實也能教他們很多事。」今天幼教界的遊戲中學習，為人父母其實早早就從生活中領略。「因為從玩的過程中學到的知識是最自然的，比起坐定定看課本記更好。」玩樂有時，閱讀有時，這位爸爸當年也是位講故事能手。

晚上他們吃過飯、洗好澡，就會講故事給他們聽，有動作、有角色扮演，相當繪影繪聲！所以兒子們都很黐我！

如今兩個兒子已大學畢業投身社會，惟說起過去的父子日常，鄭校長滿足和欣慰的神情，卻是溢於言表。

記者：王嵐