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【九巴困境】屯馬全綫通車後九巴日均客量跌5萬　盼短期內於北區實施區內分段收費

社會 18:06 2021/07/19

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九巴傳訊及公共事務部主管林子豪（圖左）。（陳梓蔚攝）

屯馬綫全綫通車令巴士客量大跌，其中九巴日均客量在全綫通車後再跌5萬人次，佔整體客量約2％，計及屯馬綫一期通車時的跌幅，累計跌幅達10萬人次。九巴發言人預期，沙中綫過海段通車後，會對過海路線的客量造成頗大影響，料需以路線調整等方法應對。

運輸署早前列出4條巴士路線在屯馬綫全綫通車後或有取消需要，包括11、85B、85S和286M線。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指出，其中286M線的繁忙時段客量已跌至3成以下，而經過大老山隧道後，客量更會只餘10％客量，載客率已達到取消路線的水平。至於其餘3條路線，九巴正研究以路線調整的方法將其保留，使其繼續服務市民。

另外，九巴亦正以擴展區內分段收費計劃等方法增加客源，林子豪透露，希望能在短期內於北區推行區內分段收費計劃。

被問及有否加價計劃，九巴回應指暫無此計劃。

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記者：陳梓蔚

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