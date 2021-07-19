  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所

社會 18:12 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

4名青年涉向15歲男生施襲，今於區域法院被判入教導所。經濟日報資料圖片

4名未成年青年連同另外3人衝入於遊戲機中心拳打腳踢 1名15歲學生，1人更以滅火筒及告示牌施襲，致事主頭部及身體多處受傷，脾臟撕裂等，及後更須進行手術切除脾臟。4名青年早前承認有意圖而傷人罪，各人今（19日）被判入教導所。法官斥責以滅火筒施襲的18歲青年殘忍，以武器瘋狂襲擊事主，導致其情況一度危殆，若考慮監禁刑期，將會以6年為起點。

法官判刑指，當時15歲的事主瘦弱，面對7人襲擊毫無還擊之力，斥責第7被告黃展博（18歲）帶頭襲襲，拳打腳踢，毫不留手，事主倒地無反應後，黃仍以告示版及滅火筒施襲，毫無疑問要令事主傷上加傷。

法官批評黃殘忍，以武器瘋狂襲擊事主。若考慮刑期，將會以6年為起點。法官考慮到黃犯案時只有17歲，而判他入獄有機會只令他更根深蒂固成為不法之徒，故為令他可重新做人，決定判他入教導所。

另外，法官續指雖當中劉姓被告屬始作俑者，若不是他指曾被事主毆打，提出要報復，本案便不會發生，故他的刑責很大，但他與同案麥姓及胡姓被告同樣在犯案時只有16歲，並在較早時候已認罪，故決定判他們入教導所。

法官在判刑時引述事主就其傷勢所錄取的供詞，事主指做手術移除脾臟後，需要終生服用抗生素，以防止病菌感染，手術後他經常手震及氣促，不能做運動，而腦震盪的後遺症令他不能再任職倉務員。

涉案4名被告依次為現年17歲麥姓、劉姓、胡姓的3名青年及18歲學生黃展博，同被控1項有意圖而傷人罪。控罪指他們於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞廣場2樓一間遊戲機中心內，意圖使15歲男生身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情指，當日晚上近10時，事主與朋友於旺角金雞廣場的遊戲中心消遣，4名被告及另外3人從後捉著事主，並對他拳打腳踢。事主倒地後，第7被告黃展博仍手持滅火筒襲擊事主，最後更將滅火筒擲向他。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

罪行 傷人襲擊 遊戲機中心 手術 後遺症 運動 遊戲 倉務員 運動 旺角

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【打風消息】天文台：晚間改發八號烈風或暴風信號機會不大【不斷更新】
今日 18:48
【打風消息】天文台：晚間改發八號烈風或暴風信號機會不大【不斷更新】