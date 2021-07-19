【童黨施襲】15歲男生被襲致切除脾臟　4名青年認傷人罪判教導所

▲ 4名青年涉向15歲男生施襲，今於區域法院被判入教導所。經濟日報資料圖片

4名未成年青年連同另外3人衝入於遊戲機中心拳打腳踢 1名15歲學生，1人更以滅火筒及告示牌施襲，致事主頭部及身體多處受傷，脾臟撕裂等，及後更須進行手術切除脾臟。4名青年早前承認有意圖而傷人罪，各人今（19日）被判入教導所。法官斥責以滅火筒施襲的18歲青年殘忍，以武器瘋狂襲擊事主，導致其情況一度危殆，若考慮監禁刑期，將會以6年為起點。

法官判刑指，當時15歲的事主瘦弱，面對7人襲擊毫無還擊之力，斥責第7被告黃展博（18歲）帶頭襲襲，拳打腳踢，毫不留手，事主倒地無反應後，黃仍以告示版及滅火筒施襲，毫無疑問要令事主傷上加傷。

法官批評黃殘忍，以武器瘋狂襲擊事主。若考慮刑期，將會以6年為起點。法官考慮到黃犯案時只有17歲，而判他入獄有機會只令他更根深蒂固成為不法之徒，故為令他可重新做人，決定判他入教導所。

另外，法官續指雖當中劉姓被告屬始作俑者，若不是他指曾被事主毆打，提出要報復，本案便不會發生，故他的刑責很大，但他與同案麥姓及胡姓被告同樣在犯案時只有16歲，並在較早時候已認罪，故決定判他們入教導所。

法官在判刑時引述事主就其傷勢所錄取的供詞，事主指做手術移除脾臟後，需要終生服用抗生素，以防止病菌感染，手術後他經常手震及氣促，不能做運動，而腦震盪的後遺症令他不能再任職倉務員。

涉案4名被告依次為現年17歲麥姓、劉姓、胡姓的3名青年及18歲學生黃展博，同被控1項有意圖而傷人罪。控罪指他們於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞廣場2樓一間遊戲機中心內，意圖使15歲男生身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情指，當日晚上近10時，事主與朋友於旺角金雞廣場的遊戲中心消遣，4名被告及另外3人從後捉著事主，並對他拳打腳踢。事主倒地後，第7被告黃展博仍手持滅火筒襲擊事主，最後更將滅火筒擲向他。

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記者：陳卓欣