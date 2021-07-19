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【封區檢測】上環士丹頓街72號尚賢居列受限區域　政府冀明早7時完成行動

社會 19:33 2021/07/19

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中環士丹頓街72號尚賢居。(林宇翔攝)

政府今日（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午7時30分起限制在上環指明「受限區域」上環士丹頓街72號尚賢居內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（20日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示：「根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於今日發現一宗由美國抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，病人在過去21天曾在上環居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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記者：蘇文軒

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