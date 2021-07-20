【東京奧運】女子重劍周六出戰成港隊首面獎牌希望　江旻憓擺脫傷患苦練絕招備戰

▲ 香港劍擊隊總共取得8個奧運參賽資格，打破歷屆紀錄。（資料圖片）

香港劍擊隊總共取得8個奧運參賽資格，打破歷屆紀錄，其中女子重劍隊將派出3人，出戰本周六舉行的個人賽，或是港隊誕生首面獎牌的日子。第二次征奧、前世界一姐的江旻憓表示，慶幸今屆有隊友一起分擔比賽壓力，更透露自己近日苦練新招，期望奧運期間大派用場；至於將擔任開幕禮持旗手之一的張家朗，有信心在男子花劍團體賽爭逐獎牌。

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，男子花劍隊及女子重劍隊各佔4席，分別出戰個人及團體賽。今屆劍擊項目將於本周六假幕張展覽館展開，一連9日將誕生12面金牌。女子重劍隊會率先出戰首日舉行的個人賽，下周二則再戰團體賽；至於男子花劍隊將於下周一出戰個人賽，而團體賽則定於下月1日煞科。

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前世界一姐、現年27歲的江旻憓，在兩年前曾經歷左膝十字韌帶斷裂，近日終克服傷患困擾。她形容自己目前狀態大勇，留港閉關訓練除了令自己變得更成熟，更重拾對劍擊的熱情。她慶幸今屆有隊友一起分擔比賽壓力，而教練更特別為她度身設計多種新招，盼在奧運上給予對手驚喜：

他們一定未在我身上見過這些絕招！

女子重劍團體賽資格可謂峰迴路轉，受惠南韓今年3月世界盃的佳績，令港隊趕上尾班車。作為全隊年紀最輕、年僅20歲的佘繕妡表示，能夠出戰奧運十分難得，亦是一個很豐富的經驗。她不會為自己訂下目標，避免自己胡思亂想、增添壓力，最重要是集中做好訓練，以平靜的心態備戰。

至於男子花劍隊方面，因去年在世界盃埃及站殺入4強，一早鎖定團體及3個個人賽資格。主力之一、現年24歲的張家朗將第二度征奧。他指，半年前意籍新教練的加入，為他們帶來火花，大大提升集中力及爆發力，今屆有隊友的相伴，有信心在團體賽打入前四名；至於個人賽不會給予自己太大壓力。

目前世界排名第8、現年23歲的蔡俊彥則是首次出戰奧運。他表示，目前最重要是調整心態，每日要努力練習，迎接新挑戰，目標是爭奪獎牌。他認為，奧運高手林立，面對壓力是致勝關鍵，而過去一年的疫情令自己有機會抽離比賽反省自己，更學懂如何放鬆壓力，例如賽前看科幻片。

總教練鄭兆康表示，目前每名劍手狀態愈來愈好，而傷病問題亦已解決，雖然疫情下長時間沒有正式比賽，比歐美劍手較為「蝕底」，但能否奪牌要視乎臨場發揮，又希望運動員以迎接挑戰的心態去比賽。

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記者：陳子謙