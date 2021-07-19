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【打風消息】查帕卡與煙花或現藤原效應　天文台指難料需繼續觀望

社會 19:38 2021/07/19

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熱帶氣旋「查帕卡」及「煙花」或可能形成「藤原效應」。（台灣氣象局）

熱帶氣旋「查帕卡」繼續逼近本地，目前緩慢向偏北方向移動；同時間，另一熱帶氣旋「煙花」向台灣進逼，並持續增強。天文台表示，兩個氣旋或可產生「藤原效應」，但由於兩者路徑迴異，故需要繼續觀望。

【打風消息】天文台改發三號強風信號 查帕卡路徑及強度仍存變數【不斷更新】。詳情即看：【下一頁】

【打風消息】澳門改發三號風球 明晨改掛八號風球機會低至中等。詳情即看：【下一頁】

截至晚上7時，「查帕卡」集結在香港之西南約190公里，預料緩慢向偏北方向移動，逐漸靠近珠江口以西一帶 ；「煙花」則以每小時8公里速度，大致移向中國東南沿岸，預計本周六（24日）進入本港800公里範圍，屆時兩個熱帶氣旋路徑或相遇，最終產成「藤原效應」。

天文台高級科學主任唐宇煇表示，現時兩個熱帶氣旋今早時間相距1,900公里，惟目前仍有一段距離，故需要視乎兩個氣旋的行徑。

「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上，兩個熱帶氣旋相距約1,350公里時便可能產生相互影響。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。

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記者：曾卓鋒

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