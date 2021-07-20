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【WhatsApp通話】WhatsApp推「加入群組通話」功能　可中途隨時加入群組通話+新增通話資料畫面

休閒消費 00:00 2021/07/20

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WhatsApp推出「加入群組通話」功能。(圖片由WhatsApp提供)

WhatsApp推出「加入群組通話」功能，即使通話中途加入亦不成問題。中途加入通話可減輕接聽群組通話的壓力，讓用戶能在理想時間輕鬆透過 WhatsApp 群組通話功能主動展開親身交談。

點擊大圖了解更多照片：

    點擊圖片放大
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    +5

最精彩的對話有時會在最意想不到的時候發生。現在，即使群組成員錯過在電話響起時參與群組通話，他們亦可中途隨時加入群組通話。只要通話仍然繼續，用戶亦可以暫時離開並重新加入。

WhatsApp亦建立了通話資料畫面，讓用戶查看誰正在進行通話，以及誰已被邀請但尚未加入。此外，即使用戶已點按「忽略」，他們亦可以稍後在 WhatsApp 的通話標籤加入對話。

了解更多【按此

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責任編緝：張懿慧

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