【育兒心得】獨自帶子女環台遊當畢業禮物 四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物

快樂的童年能治愈一生不快樂的成年，《湊得輕鬆啲》今集邀請了育有4名子女的社工爸爸黃鎮昌Marco，分享下帶子女環台旅行的故事。

Marco首次走入港人的眼球，源自2015年帶大女小悅去台灣環島遊，TOPick新聞是首間報道的香港傳媒，他與女兒的故事感動了不少香港人，其後更被改編為微電影，搬上大銀幕，更由郭富城深情演繹。

Marco表示，6年前送給女兒讀K1前的禮物是單車環台，次子及第三個女兒都有相同安排，但第四個兒子原本是2020年4月讀K1前起行，由於疫情台灣關無法成行，現在暫時拖欠住。

不僅是入讀K1前，讀小一有，升中一及中四都有，甚至大學畢業都有相關安排。

旅程雖然辛苦，但獲益良多。Marco坦言，應該是人生第一次自己感動自己去做這件事，「這個是我的親生女兒，那份親情的聯絡，我從女兒身上見到她很享受，呢種我作為爸爸，我比女兒更享受，我第一次感到到爸爸這個身份如此甜蜜。」

談到送給子女最好的禮物，他指，爸爸送給小朋友最好的禮物，第一件事是陪伴，爸爸不是屬於工作，屬於其他人，而是屬於自己。Marco透露，自己帶了子女環台旅遊後，也介紹了很多爸爸去陪伴子女，結果很多爸爸回不了過去，會定期安排這些旅程，陪伴是送給孩子最好的禮物，在陪伴的歷程中找到自己。

第二件事是爸爸送給她的空間，她不斷成長，容許她去做一些事情，容許她去尋覓自己，證明自己，做一些任性的事。

有強健的心靈及生命力的孩子，是爸爸送給孩子的終生受用禮物。

大女小悅早前在過度活躍方面有少少踩界，Marco直言，當知道囡囡要打逆境波後，他決心培育女兒的自我肯定，包括讓小朋友做很多攀爬、跳，特別是大量的攀爬，經歷多年後，

我可以告訴你，我女現在寫字寫得很仔細，大小肌肉平衡非常好，做得多肌肉訓練能夠令她專注，專注的意思不是坐定定，她仍然會周身郁，但她聽得到，她知道，我女兒現在學習能力非常好，以前的平衡力不好，肌肉不好，絆腳、寫字會出界、鏡面字全部不見了。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀

