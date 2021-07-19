【就業狀況】調查指6成市民失業或開工不足　工聯會促擴大失業貸款至無薪假者

▲ 工聯會每月進行「就業狀況問卷調查」。（工聯會提供圖片）

新冠疫情影響持續，工聯會一項調查發現，6成受訪市民仍然失業或開工不足，而失業或停工的受訪者中，26%需要向親友借錢度日，團體促請放寬申請失業貸款資格，容許停工或放無薪假者可以申請，並應推出失業援助。

工聯會在7月9日至16日訪問882人，發現有23%受訪者回覆稱今個月「失業/完全無工開」，37%「開工不足」。而今個月正在停工或放無薪假的有38%，當中55%沒有尋求經濟援助，26%需向親友借款，只有5%領得失業支援，7%得到關愛基金援助，8%得到非政府機構的財政援助等。工聯會認為，數據反映停工或放無薪假者如需經濟援助，主要是向親友求助，而失業綜援、關愛基金等渠道，並未發揮有效的支援作用。

假設政府提供的百分百擔保個人特惠貸款計劃（失業貸款），容許停工/放取無薪假人士申領，38%人表示一定會考慮，57%表示會考慮。

工聯會促請當局放寬失業貸款資格，擴展至容許停工/放無薪假者可以申領，另外應撥出150 億元發放為期半年的失業停工津貼，及應加快推出臨時職位。

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記者：徐紹軒