  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (週一) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【就業狀況】調查指6成市民失業或開工不足　工聯會促擴大失業貸款至無薪假者

社會 18:41 2021/07/19

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

工聯會每月進行「就業狀況問卷調查」。（工聯會提供圖片）

新冠疫情影響持續，工聯會一項調查發現，6成受訪市民仍然失業或開工不足，而失業或停工的受訪者中，26%需要向親友借錢度日，團體促請放寬申請失業貸款資格，容許停工或放無薪假者可以申請，並應推出失業援助。

工聯會在7月9日至16日訪問882人，發現有23%受訪者回覆稱今個月「失業/完全無工開」，37%「開工不足」。而今個月正在停工或放無薪假的有38%，當中55%沒有尋求經濟援助，26%需向親友借款，只有5%領得失業支援，7%得到關愛基金援助，8%得到非政府機構的財政援助等。工聯會認為，數據反映停工或放無薪假者如需經濟援助，主要是向親友求助，而失業綜援、關愛基金等渠道，並未發揮有效的支援作用。

假設政府提供的百分百擔保個人特惠貸款計劃（失業貸款），容許停工/放取無薪假人士申領，38%人表示一定會考慮，57%表示會考慮。

工聯會促請當局放寬失業貸款資格，擴展至容許停工/放無薪假者可以申領，另外應撥出150 億元發放為期半年的失業停工津貼，及應加快推出臨時職位。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
今日 16:12
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
【教師流失】移民潮致教師嚴重流失現斷層　中學校長會：部分專科人手無法填補或需停開
今日 17:19
【教師流失】移民潮致教師嚴重流失現斷層　中學校長會：部分專科人手無法填補或需停開
【有教無類】公大校友捐2,000萬成立基金支援7項獎助學金　助在職爸爸及在囚人士等提升教育水平
今日 17:56
【有教無類】公大校友捐2,000萬成立基金支援7項獎助學金　助在職爸爸及在囚人士等提升教育水平

你可能感興趣

【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
今日 16:12
【消費券民調】逾7成受訪者稱會用作日常生活開支　逾半人倡接種疫苗應獲更高金額
【教師流失】移民潮致教師嚴重流失現斷層　中學校長會：部分專科人手無法填補或需停開
今日 17:19
【教師流失】移民潮致教師嚴重流失現斷層　中學校長會：部分專科人手無法填補或需停開
【有教無類】公大校友捐2,000萬成立基金支援7項獎助學金　助在職爸爸及在囚人士等提升教育水平
今日 17:56
【有教無類】公大校友捐2,000萬成立基金支援7項獎助學金　助在職爸爸及在囚人士等提升教育水平
關愛基金 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 就業 經濟 失業 無薪假 工聯會 綜援

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【打風消息】天文台：晚間改發八號烈風或暴風信號機會不大【不斷更新】
今日 18:48
【打風消息】天文台：晚間改發八號烈風或暴風信號機會不大【不斷更新】