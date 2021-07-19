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九龍社團聯會設委員會宣傳國安　林鄭冀選委會為港選賢與能

政治 19:18 2021/07/19

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九龍社團聯會在會慶上稱，會推廣國家安全及國民教育。（陳國峰攝）

中央接連出手，實施港區國安法及完善選舉制度，地區組織定位也有所改變，不止限於地區工作，包括今日慶祝成立24周年的九龍社團聯會，就增設推廣委員會，宣傳國家安全及國民教育。

九龍社團聯會今日舉行就職典禮，多名問責官員到場祝賀，就連中央駐港國安公署署長鄭雁雄，都是座上客。

出任主禮嘉賓的特首林鄭月娥就提到，九龍社團聯會是9月選舉委員會「基層社團」之一，將有代表參選，希望能夠為港選賢與能。

她又引述港澳辦主任夏寶龍上周講話，稱愛國愛港人士凝聚，包括九龍社團聯會，凝聚維護國家安全的強大力量，令社會大致回復安定；完善選舉制度，確保愛國者治港，為解決香港深層次問題提供基礎，港府會着手促進經濟，改善民生。

王惠貞（圖左）及徐莉講述，推廣國家安全的理由。

新任九龍社團聯會會長王惠貞認為，市民對國家安全認知、理解未夠清楚，會透過多辦活動，讓市民認識國家，在國家安全上也有較一致的認知，希望加強國家安全及國民教育，能夠幫助香港融入國家發展大局。

理事長徐莉亦稱，增設推廣委員會，是要將國家安全教育系統化及常態化，九龍社團聯會在完善選舉制度下，有新角色及定位，會承擔更多使命及責任。

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撰文 : 傅流螢

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