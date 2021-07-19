【涉違限聚】涉違限聚令被票控　錢寶芬質疑警員發警告前已圍封

▲ 人民力量成員錢寶芬被票控違限聚令，案件今於九龍城裁判法院續審。林欣樂攝

人民力量成員錢寶芬涉於去年9月在旺角荷李活商業中心外與其他人違反限聚令被票控，錢早前否認控罪，案件已開審及傳召警員作供，押後至今（19日）於九龍城裁判法院續審。沒有律師代表的錢親自盤問警員時稱，警員曾警告在場聚集的人散開，否則會票控，但警方作出第3次警告之前已用封鎖線圍著人群。警員確認，但指出封鎖線用意是阻止人進入，但裡面的人其實可以離開。案件押後至7月29日續審。

被告錢寶芬否認於2020年9月6日8時50分，在旺角西洋菜南街參與受禁羣組聚集。

錢沒有代表律師，她親自盤問當日在場的應變大隊指揮官吳景華時指出，吳曾警告10多名在場人士「前面人群散開，否則會票控」，錢指即表示他們若不離開，便會違反當時的2人限聚令。吳確認。錢問及，當時是否有給予足夠時間讓他們離開。吳表示，當時發出3次警告之間有2分鐘時間，並相信1分鐘已足夠讓他們離開。

錢又指出，警方在作出第3次警告之前，已用橙帶的封鎖線圍著人群，阻止人群進出。吳回應指，封鎖線的用意是阻止人進入，但並非不准裡面的人離開。錢聽罷回應表現驚訝，並稱這一點很重要，必須作紀錄，並稱相信亦非很多人知道。

錢引述吳在書面口供中曾指，被告當時曾伸手示意其他人保持距離1.5米，鼓勵其他人逗留在現場。錢問及，為何認為被告叫人保持距離即鼓勵他人逗留。吳供稱，他並不清楚他們的想法，但看見他們最終沒有離開，並澄清並非怪責被告導致他人逗留，而是因為她本人亦沒有離開而檢控。案件押後至7月29日及8月2日續審。

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記者：林欣樂