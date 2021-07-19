【親子好去處】迪士尼戶外音樂派對登場　鄭欣宜+AGA+ToNick演繹全新原創主題曲

▲ 迪士尼戶外音樂派對登場，不同歌手及樂隊演繹全新原創主題曲。（截圖來源：鄭欣宜YouTube）

香港迪士尼樂園戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》現已登場，為多首耳熟能詳的迪士尼歌曲換上全新面貌，注入更強動感，穿梭以夢想為題的小故事，與賓客一起開派對！從九首音樂風格截然不同的歌曲中獲得鼓舞，勇敢追夢。

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一眾以夢想啟航的藝人，包括 Joyce 鄭欣宜、AGA 江海迦及 ToNick以各自獨特的風格演繹全新原創主題曲「Follow Your Dreams」，喚起「夢想」的初心。

鄭欣宜、AGA 江海迦、ToNick 以不同演繹風格演繹原創歌

戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》的全新原創主題曲「Follow Your Dreams」由香港迪士尼樂園製作團隊創作，旋律歡快，節拍強勁，貫穿整個派對。

歌詞鼓勵懷抱不同夢想的賓客，在人生中不同階段，都要勇敢追隨自己所夢所想，哪怕當中有很多未知，但只要敢於嘗試、相信自己，夢想便會成真。

這正正是不少藝人的心聲， 鄭欣宜、AGA 江海迦、ToNick 紛紛分享自己受到這首主題曲的啟發，回顧自己追尋音樂夢想的初心，更是於社交平台上分享充滿自己特色、各自重新炮製再創作的「Follow Your Dreams」，以音樂帶大家投入一趟追夢之旅。

Joyce 鄭欣宜堅信堅持夢想便可成真

作為香港迪士尼忠實粉絲的 Joyce 鄭欣宜，一聽到「Follow Your Dreams」已深受鼓舞，她一直堅信堅持夢想便可成真：

我的歌手夢成真了，我想把自己這份夢想成真的快樂，用能量十足的『Follow Your Dreams』傳遞給觀眾朋友們，讓大家都可帶著正能量繼續勇敢追夢！

經鄭欣宜以自己風格演繹的「Follow Your Dreams」十分符合她活力四射的性格，以歡快的旋律，配合樂隊伴奏，唱出她對追夢的喜悅和熱情，更讓聽眾好好充電，找回充滿夢想力量的自己。

AGA 江海迦不斷自我挑戰

AGA 江海迦亦對追尋「夢想」有自己的定義。作為實力派唱作人，不少作品都是她親自作曲作詞。聽到「Follow Your Dreams」振奮人心的旋律、節拍強勁的流行搖滾音樂 Pop Rock， 她想起了當初想成為歌手的自己：

在成為歌手的路上，我不斷嘗試，不斷自我挑戰，這顆熱愛音樂的心就是我繼續追尋夢想的動力。

AGA 今次大玩 Acoustic ，回歸最基本的自彈自唱方式，去呈現屬於她的「Follow Your Dreams」，就如最原本的自己一樣，把對音樂夢的初心赤裸呈現給正在為夢想前進的人們。

ToNick擁有永不放棄追求夢想的決心

剛完成演唱會的人氣組合 ToNick 正正是追夢的好例子，幾位 Band Sound 發燒友憑著一腔熱血，永不放棄追求夢想的決心一直走到現在。受到「Follow Your Dreams」歌詞的啟發，想起自己一路走來堅毅的汗水，ToNick 想透過自己的歌聲鼓勵努力追夢的大家。

他們的「Follow Your Dreams」回到了 ToNick 最原始的狀態及風格，在 Band sound 當中依舊帶著對夢想的熱情和初心。他們表示當第一次聽到歌曲時已經被歌詞觸動：

『Follow Your Dreams』那團『火』令我們回想起當初追音樂夢的過程，努力追隨自己所夢所想，跳出舒適圈嘗試不同的事，你總會找到屬於自己的夢想舞台！

今個夏日與鄭欣宜、AGA 江海迦、ToNick 一起約大家齊齊投入《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對，盡情享受仿如置身演唱會的歡樂氣氛，懷抱勇敢追夢的力量，展開夢寐以求的香港迪士尼奇妙追夢旅程！

即聽全新原創主題曲：

鄭欣宜：https://bit.ly/3wJiLv0

AGA 江海迦：https://bit.ly/3B9tXEF

ToNick： https://bit.ly/3z75MEO

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責任編輯：王芷瑩