【中醫醫院】林鄭月娥到訪浸大　期望浸大憑藉中醫教學等經驗配合政府推動中醫藥發展

▲ 林鄭月娥（右二）在浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁（右五）和校長衞炳江（右三）陪同下，參觀中醫藥學院的中醫專科診所。(政府新聞處)

行政長官林鄭月娥今日（19日）到訪香港浸會大學（浸大），參觀其中醫藥學院和創意媒體研究設施，並與校方高層座談，了解該校最新發展。林鄭月娥在浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁博士和校長衞炳江教授陪同下，參觀中藥製劑學實驗室、癌症炎症研究中心和中醫專科診所，了解其發展和運作。



林鄭月娥表示，浸大是本地中醫藥高等教育的先驅，早於1999年成立中醫藥學院，積極推動中醫藥標準化、現代化和國際化。目前，浸大中醫藥學院已是內地以外最大的中醫藥高等教育機構，很高興浸大通過公開投標獲選為位於將軍澳的香港首間中醫醫院的承辦機構，該醫院預計於2025年啓用。此外，浸大亦參與在香港科學園成立專注研發醫療科技的『Health@InnoHK』。她期望浸大繼續憑藉其在中醫教學、培訓、科研及服務營運的經驗，配合本屆政府提出將中醫藥納入本港醫療系統，推動中醫藥發展的目標，發揮所長，作出貢獻。

隨後，林鄭月娥一行轉往音樂系參觀創意媒體研究設施——科藝交融實驗室。創意媒體研究是浸大重點跨學科研究領域之一，該實驗室達3D沉浸式影音國際標準和設有多個屏幕，屬亞洲高教界首間同類設施，可融合科技於藝術創作中，促進跨領域的創作和互動，以及加深觀眾的參與和體驗。



林鄭月娥表示，香港在文化藝術與創新科技都具備優勢，國家「十四五」規劃亦明確支持香港建設國際創新科技中心和發展中外文化藝術交流中心。她說藝術與科技的融合已成為世界新趨勢，為此她在《2020年施政報告》中提出發展藝術科技。政府已成立跨部門藝術科技專責小組，制訂發展及推廣藝術科技的策略和措施，亦鼓勵有關界別積極參與。

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責任編輯：蘇文軒