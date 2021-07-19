【初步確診】27歲美國返港男子初步確診已接種兩劑復必泰　赴美前居上環尚賢居並於西環太平洋廣場工作

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衞生署衞生防護中心今日(19日)表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，涉及一名27歲男病人，居於中環士丹頓街72號尚賢居，7月4日前往美國，18日返抵香港。

患者抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果呈初步陽性；衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。



由於他的樣本Ct值相對較低（Ct值約21至24），顯示其病毒量較高，病人很大可能最近於美國感染。中心已將此個案列作輸入個案。



病人曾於6月27日至7月4日期間在港居住，為審慎起見，政府今晚會將該病人於香港居住的中環尚賢居作出限制與檢測宣告。詳情請見【下一頁】

病人於德輔道西418號太平洋廣場工作，最後上班日期為7月2日。病人的工作處所，以及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。



中心的調查顯示，病人曾於4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰；個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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責任編輯：陳正怡