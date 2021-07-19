【子涉弒父】涉刀插父頸後棄屍　保險經紀自辯稱「唔知咩原因」殺害父親

▲ 保險經紀涉謀殺父親案件今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

保險經紀於疑借錢不遂弒父後棄屍，並從父親帳戶提取逾20萬後逃到台灣，早前否認謀殺罪，案件今（19日）於高等法院續審。被告自辯稱，案發當日向父親借20萬，期間遭父辱罵及擲椅，遂用刀插向父親頸部3刀，被告稱當時「諗唔到想點」。被問及為何殺父時，被告供稱「我答唔到，唔知咩原因喎」，他供稱會承認誤殺。

被告黎謹友（29歲），被控於2018年12月4日，在屯門寶田邨一單位謀殺其父親黎金福 (65歲)。

被告自辯時指年少時父親經常酒醉後回家會打他及母親，形容整體上年幼時與父親關係不大好，曾因此而到親友及朋友家中暫住，亦曾到和諧之家求助。被告稱直至讀中一或中二時，父母離婚後，母親才沒有再被打。

被告指任職保險工作期間，月入平均逾2萬。及至2018年女友懷孕，同年結婚及誕下兒子，被告指當時開始收入減少，但需要金錢支付妻子於產子前後開支，故開始向母親、表兄及友人借貸，部分已歸還。

被告指為幫補收入，曾與友人安排內地人來港注射子宮疫苗，當時仍須向財務公司借貸3萬至10萬。被告稱於2018年8至9月向高利貸借貸20萬，須於12月還本金，其後14個月每月支付1萬元利息。被告稱預期能還款，豈料他未能就安排內地人來港打疫苗而收取款項。

被告稱萌自殺念頭，並曾向友人及表兄提及。被告指曾想過很多自殺方法，最終選擇用刀插自己後跳海，並稱已留下遺書及錄音予妻子。

案發日被告稱擬於死前「關心下爸爸」，遂相約見面。被告稱當日並沒有想過要求父親協助解決欠債問題。被告稱當日到父親住所後，父親曾喝鹿茸大補酒，被告則喝啤酒後替父親按摩。

被告稱期間兩父子曾開心閒談，被告亦提做生意周轉不靈而借貸30萬至40萬，並要求父親借20萬度過難關。惟遭父親辱罵「知你無咁好死㗎喇」，又指罵被告訛稱已婚產子，罵他是「遊艇仔」，「點會有老婆，有都係妓女，個仔都唔慌係你」。

被告供稱父親期間向他擲椅子及辱罵「你唔好累到我，你快啲去死」，被告指父親一邊打及一邊謾罵他，他遭椅子擊中胸口。被告稱被推跌在床上，便從袋取出擬作自殺的刀子，轉身便插向父親頸部，其後再按著父親肩膀插兩至三刀。

被告稱當時事發突然，「甚至乎唔知插緊我爸爸」。被告稱事後感暈眩，之後放下刀子，父親已倒地。被告稱過了一段時間後回過神來，跪在地上搖父親，才發現自己做錯事，並發現父親已死亡，之後便處理屍體。

被告續稱事後到台灣，於當地曾致電香港警方熱線，但一直打不通，遂致電回香港入境處自首，之後才接獲警方來電。

代表律師問及被告為何殺害父親時，被告停頓一會後表示「我答唔到，唔知咩原因喎」。代表律師續問及被告現被控謀殺罪，若控方接納其承認誤殺罪的話，被告會否承認，被告回應「會認誤殺」。

聆訊明（20日）續。

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記者：林育慧