【國安教育】楊潤雄：每年約千名新入職教師須到內地交流　初步構思赴北京上海或大灣區　為期3至4天

▲ 教育局局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問時，談及本港未來將更注重國民身份認同及國安等價值觀教育。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄接受內地傳媒訪問時表示，本港推行國家安全教育，為教育界提供重新訂立方向的機會，未來將更加注重國民身份認同、國家安全等價值觀教育，國安教育應在幼兒園開始，從國民身份認同角度進行，並提及教育局要求新入職教師進行3至4天內地交流，初步構思讓教師前往北京、上海或大灣區交流，待與內地通關後會立刻舉辦。

教育局於今年2月公布涉及中小學的國安教育課程框架及指引，其後陸續公布15科詳細課程框架等。楊潤雄日前接受內地傳媒《環球時報》訪問表示，國家安全概念過去在香港較少有人提到，對於教師而言也是一個新概念，為了讓學生建立國家安全概念，第一步是讓教師明白國家安全的含義。

他提及，教育局在本學年起已要求教師參加憲法、基本法、港區國安法以及教師專業操守的相關課程。針對新入職教師，局方要求他們前往內地進行3至4天交流，並通過與內地中小學教師交流、參觀企業或文化項目，對國家有更全面認識；他形容此對於每年約1,000名新入職教師而言非常重要，雖因疫情在過去一年無法推行，但相信與內地通關後會立刻舉辦，並透露初步構思是希望教師前往北京、上海或大灣區交流。

教育局近月已向本港中小學派發國家教育特選的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，作為教師參考用書，本月起亦將分發至所有開設本地課程的幼稚園。楊潤雄表示，國家安全是基於國民身份認同及國民教育，應從很小的時候就開始培養學生對國家的認識、對中國文化的認識以及國民身份的認同，「應該在幼兒園開始國家安全的教育，要從國民身份認同的角度去做」，提及幼稚園課程可通過活動和節日，讓學生認同中華文化、認同「我是中國人」概念。

近日多名立法會議員提出將中國共產黨相關知識納入中學教科書，加強中國共產黨黨史普及化，楊潤雄在訪問提及現時在課堂內外都有很多機會，讓學生學習中國共產黨知識，包括在學習國家歷史時，會學到中國共產黨100年來發展，「一國兩制」構想亦是由中國共產黨提出，而疫情前本港不少中小學生都有機會到內地交流，看到中國共產黨發展歷史。

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記者：馮琪雅