【孔雀石綠】預先包裝生魚樣本驗出孔雀石綠　食安中心令下架停售零售商回收

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（19日）公布，一個預先包裝生魚樣本驗出孔雀石綠。中心正跟進事件。



產品資料如下：

產品名稱：生魚

淨重：600至700克

來源地：中國

零售商：Millennium Hong Kong Food Service Limited

此日期前最佳：2021年6月25日



中心發言人說：「中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述生魚樣本作檢測。結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為10億分之2.02。發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關零售商亦正按中心指示進行回收。



孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：蘇文軒