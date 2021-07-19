【食物健康】立法會通過列「部分氫化油」為違禁物質　2023年12月1日生效

▲ 立法會通過列「部分氫化油」為違禁物質，2023年12月1日生效（資料圖片）

《2021年食物內有害物質（修訂）規例》（《修訂規例》）已於上周三（14日）獲立法會通過，以加強規管工業生產的反式脂肪、霉菌毒素等食物內有害物質。其中《修訂規例》將「部分氫化油」（即工業生產的反式脂肪酸的主要來源）列為食物中的違禁物質，相關條文將於2023年12月1日生效；而訂明在食物中其他有害物質的最高含量的相關條文，則一律於2023年6月1日生效。



港府發言人表示，配合世界衞生組織提出至2023年從全球食品供應中消除工業生產的反式脂肪酸的目標，並按照政府於2018年公布的《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》（《行動方案》）中提出的其中一個主要措施，當局已透過立法方式，在《修訂規例》訂明在本港食品供應中禁止「部分氫化油」，從源頭消除工業生產的反式脂肪酸的來源，保障市民健康。

有關生效日期定於2023年12月1日，可讓食物業界有充足的時間為新規定作好準備，同時亦能全面達到世衞和本港《行動方案》定下的目標。



發言人續說，政府與《修訂規例》一併提出的《2021年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》亦已同時獲立法會通過，規定預先包裝食物如含有氫化油（例如完全氫化油）必須在其配料表中作出相應標示。是項修訂可與國際間現行標準和做法保持一致，而生效日期亦會與禁止『部分氫化油』的條文看齊，即為2023年12月1日。



《修訂規例》亦更新和加強規管食物中三類霉菌毒素，即黃曲霉毒素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（又稱嘔吐毒素）及棒曲霉素；以及訂定或更新五種其他有害物質，即苯並芘、縮水甘油脂肪酸酯、三聚氰胺、氯丙二醇及芥酸在食用油脂、調味品和擬供嬰兒食用的配方產品中的最高含量。

參考過往相關法例修訂 的安排，並考慮到當前新冠疫情下的經營環境，這些物質在食物中最高含量的生效日期已一律定於2023年6月1日，務求在切實可行的情況下盡早落實《修訂規例》的相關條文，加強保障本港食物安全。

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責任編輯：鄧凱文