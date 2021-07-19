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周國賢《一秒拳王》獲導演會影帝 　陳木勝追封榮譽大獎

娛樂 18:30 2021/07/19

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周國賢《一秒拳王》奪最佳男主角。

香港電影導演會一直致力推動香港電影業，年度頒獎典禮是全體導演會成員對每年傑出作品及電影人給予的鼓勵和肯定。鑑於疫情，本屆頒獎典禮未能舉行，執委會決定改為網上公佈得獎結果， 同時感謝疫情底下繼續緊守崗位的電影人。 

一如既往，各個獎項由全體會員以專業角度一人一票選出，包括「最佳導演」、 「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」， 並由全體執委選出「榮譽大獎」。在此恭喜各位得獎者。 

文念中《好好拍電影》獲新晉導演獎，他得獎感受如下：「感謝香港電影導演會頒呢個獎，首先要多謝許鞍華導演當年一口答應，同埋不厭其煩比我和團隊跟拍了多年，去講述一個香港電影人的成長和努力嘅故事，使我願望成真！我要多謝我嘅製作團隊成員潘蘇晨和姜雯潔，還有監製廖婉紅和所有入埸支持呢部電影的朋友。」

得獎名單

「最佳導演」陳可辛《奪冠》

「最佳電影」《奪冠》

「最佳男主角」周國賢《一秒拳王》》

「最佳女主角」鞏俐《奪冠》

「最佳新演員」白浪《奪冠》

「新晉導演」文念中《好好拍電影》

「榮譽大獎」陳木勝導演

 

 

 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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