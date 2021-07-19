【疫苗接種】新加坡男先後打4針疫苗　港府譴責其行為並籲市民應遵照政府安排接種疫苗

▲ 政府發言人今日（19日）呼籲，市民應當遵照政府安排接種新冠疫苗。（資料圖片）

有傳媒日前報道，一名在港工作、曾在當地接種兩針莫德納（Moderna）新冠疫苗的新加坡男子因怕麻煩及為取得香港電子針卡而在港接種兩針復必泰疫苗。政府發言人今日（19日）呼籲，市民應當遵照政府安排接種新冠疫苗。

政府發言人表示，目前本港獲授權作緊急使用並透過政府疫苗接種計劃提供兩款新冠疫苗，根據政府安排：未曾接種任何新冠疫苗人士需接種兩劑疫苗；曾感染2019冠狀病毒病人士只需接種一劑疫苗；曾於本港以外地方接種第一劑疫苗的抵港人士，則須向負責接種的醫療服務提供者如實交待有關首劑疫苗等詳情後，方會獲考慮安排接種第二劑疫苗；至於已於本港以外地方完成整個疫苗接種程序的抵港人士，無須再接種更多劑量的新冠疫苗。

發言人提到，報道指有關人士在外地完成接種兩劑新冠疫苗，並於抵港後刻意向疫苗接種中心醫護人員隱瞞已完成接種新冠疫苗的事實，聲稱自己屬政府疫苗接種計劃下的合資格接種人士，而不誠實地取得在本港疫苗接種中心再多接種兩劑疫苗的利益。有關人士的行為除了有機會對自身健康構成風險，同時亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員，更嚴重浪費珍貴的疫苗資源。政府譴責這種罔顧他人、極度自私和不負責任的行為。

發言人補充指，有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。政府會進行調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。

發言人強調，一如其他地方的疫苗接種計劃，政府無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄。市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述。向負責接種疫苗的醫護人員作出失實陳述，不但可能危害自身健康，更可能負上刑事責任。政府呼籲大家遵照政府安排接種新冠疫苗。

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責任編輯：曾卓鋒