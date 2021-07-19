【選委會選舉】傳媒查閱選民登記冊禁止抄寫資料　選舉事務處：規定跟以往相同

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選舉事務處日前公布選委會臨時選民登記冊，容許指定人士包括傳媒及政黨到辦公室查閱。不過今年就有規定，除需要預先登記外，每次亦只限時45分鐘，期間不得用任何方式，包括手抄記錄資料。

選舉事務處回應稱，根據法例，任何人如為選舉以外目的自行或准許他人以任何形式重現、複製、使用或傳給任何其他人登記冊內的資料均屬犯罪，因此規定所有查冊人士於查冊期間不可錄音、拍照、錄影和抄錄資料，稱其規定與以往相同，並無改變。

選舉事務處發出新聞稿，引述香港警察隊員佐級協會，前年就查閱選民登記冊的司法覆核案，稱選舉事務處多年來一直採取有關措施，保障登記冊的選民資料，而記者亦只能憑記憶，記下所查閱選民的資料。

發言人又指，完善選舉制度下，有關界別分組臨時投票人登記冊，以及取消登記名單，會於今日起至7月22日（星期四）期間，供指定的人士查閱。

處方提到，考慮防疫措施及人流管理等，每天只能提供8節查閱時段，每節45分鐘，但有作出彈性安排，如緊接的時段未有預約，可以繼續進行查閱。

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責任編輯：李淇