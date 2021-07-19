【強制檢測】12處地方納強制檢測　須於本月22日或之前接受檢測

▲ 西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號鋪Feather&Bone納強制檢測。（Feather&Bone網站）

食物及衞生局今日（19日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處12個指明地方的人士，於7月22日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

由於今日發現一宗由美國抵港、涉及L452R變異病毒株的初步確診個案，患者在過去21天曾在本港居住，有四個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處七個指明地方的人士需要再次進行檢測。

此外，由於香港國際機場近期出現數宗確診個案，為謹慎起見，以香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人士需要接受定期檢測。最新的檢測安排載列於今日的強制檢測公告。

7月19日的檢測公告詳情：

A. 涉及 L452R 變異病毒株的非本地初步確診個案曾到訪的地方

西環德輔道西418號太平洋廣場15樓Crypto.com，曾在6月28日至6月30日或7月2日任何1日身處超過1小時人士

西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號鋪Feather&Bone，曾在6月30日中午12時至下午6時曾身處該處人士

中環荷李活道26號地鋪Cali-Mex Bar & Grill，曾在6月29日下午6時至6月30日凌晨曾身處該處人士

中環皇后大道中15號置地廣塲中庭5樓501-503號鋪及6樓601-603號鋪ZUMA Hong Kong，曾在6月27日下午6時至下午10時曾身處該處人士

B. 屬再次檢測的指明地方

香港淺水灣南灣道12A號2號，曾在6月9日至7月1日曾身處該處人士

九龍油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店，任何在6月14日、16日、17日、28日、30日及7月1日身處該處人士

香港仔香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下麥當勞，任何在6月30日中午12時至下午6時期間身處該處人士

大嶼山赤鱲角香 港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓，任何6月20日至7月10日期間身處該處人士

香港九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX，任何在7月9日下午6時至下午10時身處該處人士

黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪銀咖哩，任何在7月8日下午6時至7月9日凌晨零時身處該處人士

深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋，任何在7月9日上午10時至下午1時

C. 以香港國際機場為其通常工作地點的人士

大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓，任何在7月25日至7月31日期間工作人士

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責任編輯：曾卓鋒