【奬學金】科大女學生成立關注組推廣性別平等　非學術成就傑出獲頒奬學金

▲ 三位獲得獎學金的科大同學。（梁偉榮攝）

除了學業成績優秀的學生可獲得獎學金，科大推出不少非學術的獎學金，鼓勵學生在學業外多發展。商學院環球商業學三年級生馮芸琪是田家炳獎學金（創變）的得主，她與同學成立關注性別議題的組織，期望推動性別平等，她亦創立一間將豆渣改造其他食品的社企。

馮芸琪在內的5名科大女生是LEAP@HKUST的創辦人，她憶述，曾經在參加一個比賽時，有感男生一般認為女生能力不如他們，而拒絕與女生同組。她又分享，有女性朋友原本想讀與STEM相關的課程，但因家人不同意而被迫放棄。她們因此在去年9月一同創立關注性別議題的組織LEAP@HKUST，推廣性別平等，包括明年暑假將為女中學生舉辦有關STEM的暑期學習營和「黑客松比賽」，讓女生對理工科有更多認識，希望鼓勵她們修讀有關科目。

▲ 馮芸琪。（梁偉榮攝）

LEAP@HKUST雖只成立不久，已籌備過不同活動讓同學參加，包括去年11月舉行網路研討會，邀請在科技行業工作的女性分享她們的工作經驗。LEAP亦將於下學年與一些非牟利機構合作，在校園內舉辦以「騷擾」為主題的展覽，馮芸琪指出，不論男女都可能面對過語言上、甚至是肢體上的騷擾，但校園內甚少有人討論相關議題，希望透過展覽，教導同學如何面對騷擾。

馮芸琪亦因參與創業比賽，而與另一批同學成立一個社企，將香港的豆渣回收，再改造成營養食品。她亦正積極參與不同比賽，以籌備更多起動資金。她因此兩個活動獲得田家炳獎學金（創變），獲得一筆過2萬元、可自由運用的資助，將會用作舉辦更多相關活動。

科大亦會為中學文憑試成績優異的考生提供入學獎學金，風險管理及商業智能學一年級生林浩瑋在2020年文憑試中考獲5科5**，獲全年學費資助及55,000元生活津貼，如學業表現持續良好，每年可續領有關獎學金。他表示，高中時因父親身體不適，家人四處奔走，令他決心讓家人過上好生活。入讀科大時領取獎學金，林浩瑋認為減輕家庭的經濟負擔，讓他可專注學業，首學年更獲得CGPA4.1的好成績。

▲ 林浩瑋。（梁偉榮攝）

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴